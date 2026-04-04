استاندار بوشهر: محتواهای آموزشی مطلوب در استان تولید و توزیع شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع با همراهی معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار، مدیرکل حوزه استاندار و فرماندار شهرستان بوشهر در نخستین روز بازگشایی رسمی مدارس در سال جدید بر مبنای شبکه شاد، از اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر بازدید و با مدیران و کارکنان این مجموعه، دیدار و گفتوگو کرد.
استاندار بوشهر در این بازدید بر لزوم استفاده بهینه از شبکه شاد توسط معلمان و دانشآموزان و ارائه محتواهای آموزشی با کیفیت مطلوب در مدارس استان بوشهر تاکید کرد.
زارع تصریح کرد: تقویت زیرساختهای آموزش و پرورش مورد توجه و تاکید قرار دارد و در استان بوشهر شاهد اجرای پروژههای ارزندهای در این عرصه هستیم.
استاندار بوشهر ابراز کرد: دشمن آمریکایی- صهیونی در نخستین روز جنگ رمضان، به مدرسه شجره طیبه میناب، حمله کرد و کودکان دانشآموز و آینده سازان ایران عزیز را به شهادت رساند و دانشآموزان و معلمان در شرایط کنونی، باید برای پاسداشت یاد و نام شهدای دانشآموز، اهتمام ورزند و در تحصیل علم نیز کوشاتر باشند.
غلامرضا دانشفر، مدیر کل آموزش و پرورش استان بوشهر نیز با بیان اینکه، فرآیند آموزش در اولویت همه امور است ابراز داشت: آموزش حتی یکروز نیز در دوره تقویم آموزشی تعطیل نمیشود و نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد مدیران و معلمان مدارسن نیز صورت می گیرد.
