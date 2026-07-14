به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست شورای آموزش و پرورش استان با تشکر از اجرای مصوبات جلسه قبل شورای آموزش و پرورش استان، اظهار کرد: نیروی انسانی کارآمد یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت نظام آموزش و پرورش است و استفاده از ظرفیت نیروهای توانمند بومی در حوزه آموزش استان مورد تاکید قرار دارد.

وی افزود: معلمان، مدیران، مشاوران، کارشناسان و سایر کارکنان آموزشی و اداری، با دانش، مهارت و تعهد خود نقش مستقیم در ارتقای کیفیت آموزش و تربیت دانش‌آموزان ایفا می‌کنند.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: معلمان توانمند با به‌کارگیری روش‌های نوین تدریس، استفاده از تکنولوژی آموزشی و تجهیزات مناسب، ایجاد انگیزه در دانش‌آموزان و توجه به تفاوت‌های فردی، زمینه یادگیری عمیق و پرورش استعدادها را فراهم می‌کنند.

زارع تصریح کرد: مدیران کارآمد نیز با برنامه‌ریزی صحیح، ایجاد محیطی امن و پویا و حمایت از کارکنان، کیفیت عملکرد مدارس را ارتقا می‌ دهند.

وی در خصوص آزمون های پایانی سال تحصیلی نیز گفت: آموزش و پرورش، تمهیدات لازم را برای برگزاری باکیفیت این آزمون‌ها و در محیط هایی آرام و امن، فراهم کند.

زارع با اشاره به شرایط خاص این روزهای استان بوشهر به ویژه شهرستان‌های بوشهر و جم ابراز کرد: پیگیری لازم در سطح ملی، صورت پذیرد تا حقی از دانش‌آموزان ضایع نشود.

استاندار بوشهر به اجرای مطلوب طرح نهضت ملی عدالت در توسعه فضای آموزشی و پرورشی و ورزشی اشاره کرد و گفت: استان بوشهر در این حوزه در سطح کشور، ممتاز است و لذا در تخصیص اعتبارات نیز، طرح‌های آموزشی اولویت استان به شمار می‌روند.