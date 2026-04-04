پاسخگویی به ۴۰ هزار تماس مردمی در آبفای کردستان از آغاز جنگ رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت آب و فاضلاب استان کردستان از افزایش قابل توجه تماسهای مردمی با مرکز ارتباطات ۱۲۲ در بازه زمانی ۹ اسفندماه سال گذشته تا پایان نوروز خبر داد.
بر اساس این گزارش، در این مدت ۳۹ هزار تماس با سامانه ۱۲۲ در سطح استان ثبت شده که از این تعداد، ۳۱ هزار تماس از طریق سامانه پاسخگوی خودکار و حدود ۸ هزار تماس توسط کارشناسان مرکز پاسخگویی رسیدگی شده است.
این تماسها در حوزههای مختلفی از جمله مسائل مرتبط با آب، فاضلاب، حوادث، قبوض و آببها بوده که پس از ثبت، توسط کارشناسان بررسی، پیگیری و یا راهنمایی لازم به مشترکان ارائه شده است.
تداوم خدماترسانی شبانهروزی
سامانه ۱۲۲ شرکت آبفا کردستان بهصورت شبانهروزی فعال بوده و به گفته مسئولان، در ارائه خدمات پاسخگویی به شهروندان هیچگونه وقفهای ایجاد نشده است.
در شرایط کنونی و همزمان با ایام جنگ، شرکت آب و فاضلاب کردستان با تمرکز بر توسعه خدمات غیرحضوری، تلاش کرده است خدمات سریع و مستمر به مشترکان ارائه دهد؛ موضوعی که پاسخگویی به دهها هزار تماس مردمی، نشاندهنده آن است.
