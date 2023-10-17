ارائه خدمات شرکت آب و فاضلاب لرستان به ۶۰۴ هزار مشترک آب

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر اکبریان امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: شرکت آب و فاضلاب لرستان در حال حاضر به ۶۰۴ هزار مشترک در بخش آب خدمات ارائه می‌کند.

وی عنوان کرد: با تلاش‌های جهادی و شبانه‌روزی که توسط همکاران در سطح استان انجام می‌شود، این امر عملیاتی شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان، بیان داشت: این خدمات به‌صورت بی‌وقفه در همه شهرها و روستاهای استان در حال انجام است.

اکبریان با اشاره به فرایند تولید و انتقال آب در شبکه‌های توزیع، پاسخگویی شبانه‌روزی به مردم از طریق سامانه ۱۲۲، نصب انشعابات و بررسی کارشناسی درخواست‌های مشترکین برای خرید انشعابات، تغییر نام مشترکین و سایر امورات به‌عنوان بخشی از وظایف و خدمات شرکت آب و فاضلاب لرستان، افزود: علاوه بر خدمات ارائه شده در بخش آب به بیش از ۲۹۰ هزار مشترک در حوزه فاضلاب که بیشتر در سطح شهرهای استان هستند ارائه خدمات ارائه می‌شود.

وی تأکید کرد: مشترکان در صورت مشاهده هر گونه حادثه در بخش آب و فاضلاب با سامانه ۱۲۲ شرکت در شبانه‌روز تماس گرفته تا همکاران در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع حادثه اقدام کنند.