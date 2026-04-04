به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم‌آباد، روز شنبه ۱۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ به همراه سردار نعمت‌الله باقری فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان، با حضور در منزل شهید سید ابراهیم موسویان از شهدای جنگ رمضان در شهرستان الیگودرز، با خانواده این شهید والامقام دیدار کردند.

تأکید بر جایگاه والای شهدا در حفظ امنیت کشور

در این دیدار، نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، آنان را ستون‌های عزت و اقتدار ایران اسلامی دانست و اظهار داشت: امنیت، آرامش و استقلال امروز کشور مرهون جانفشانی شهدا و ایثارگری خانواده‌های آنان است.

قدردانی از صبر و استقامت خانواده شهید

حجت‌الاسلام شاهرخی با قدردانی از صبر و بردباری خانواده این شهید افزود: خانواده‌های شهدا با تحمل سختی‌ها و فقدان عزیزان خود، نقش مهمی در تداوم مسیر انقلاب اسلامی ایفا می‌کنند و همواره مورد تکریم و احترام جامعه هستند.

وی با اشاره به جایگاه والای شهدا و خانواده‌های آنان، اظهار داشت: خانواده‌های شهدا با صبر و استقامت خود، الگویی بی‌نظیر از وفاداری به وطن و انقلاب هستند و تکریم آنان کمترین کاری است که می‌توان در برابر ایثارگری‌هایشان انجام داد.

بنابراین گزارش؛ نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم‌آباد در ایام سوگواری شهدای جنگ رمضان انجام دیدارها با خانواده معظم شهدا را با جدیت بیشتری دنبال کرده است.