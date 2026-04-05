محمدحسن باقری شکیب در گفتوگو با خبرنگار مهر با استناد بر آخرین پیشبینیهای هواشناسی اظهار کرد: از امروز یکشنبه ۱۶ فروردین ماه تا اواخر هفته، عمدتاً در ساعات بعدازظهر، شاهد افزایش ابر و بارشهای پراکنده باران به همراه احتمال رعد و برق خواهیم بود و این شرایط جوی به ویژه در مناطق کوهستانی و دامنه کوهها بیشتر احساس خواهد شد.
وی با تأکید بر آمادگی برای وقوع رگبارهای بهاری، افزود: انتظار میرود این بارشها بیشتر در بعدازظهرها رخ دهد.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان همچنین به تغییرات دمایی اشاره کرد و گفت: هوای استان برای صبح فردا نسبتاً سرد پیشبینی میشود، اما از صبح سهشنبه به بعد، دمای کمینه در اکثر نقاط استان بین دو تا سه درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت.
وی به وزش باد نسبتاً شدید و موقت در برخی نقاط استان در ساعات بعدازظهر امروز اشاره کرد و یادآور شد: روز گذشته، بیشترین دمای ثبت شده در استان ۱۹ درجه سانتیگراد در نهاوند و قهاوند بوده است، در حالی که کمینه دما در گلتپه با منفی دو درجه سانتیگراد گزارش شده است.
باقری شکیب اضافه کرد: دمای شهر همدان نیز در ۲۴ ساعت گذشته بین ۱۷ و دو درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.
