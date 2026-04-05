موسوی: هنرمندان قم مسئولانه در صحنه دفاع از انقلاب و کشور حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی شامگاه شنبه در حاشیه بازدید از موکب هیئت هنر و رسانه، با اشاره به جایگاه راهبردی هنر در پشتیبانی از جریانهای مردمی و انقلابی، اظهار کرد: جامعه هنری در مقاطع مختلف، بهویژه در مناسبتهای مذهبی و انقلابی، همواره حضوری فعال، اثرگذار و میدانی داشته و توانسته است در جهتدهی به افکار عمومی و تقویت مشارکت اجتماعی نقشآفرینی کند.
وی با بیان اینکه ظرفیتهای هنری از جمله مهمترین ابزارهای اثرگذاری اجتماعی به شمار میرود، افزود: بهرهگیری از قالبهایی همچون کاریکاتور، خوشنویسی، طراحی پرچم، آثار تجسمی و دیگر تولیدات بصری، زمینه لازم برای ایجاد واکنش مؤثر در جامعه و همراهسازی اقشار مختلف مردم با این حرکتها را فراهم میکند.
رئیسکل دادگستری استان قم با قدردانی از حضور هنرمندان در موکب هیئت هنر و رسانه، ادامه داد: حضور پررنگ و مسئولانه هنرمندان استان در این عرصه، بیانگر دغدغهمندی و احساس مسئولیت فرهنگی و اجتماعی آنان است و این روحیه میتواند پشتوانهای ارزشمند برای تداوم و گسترش برنامههای مردمی باشد.
وی گفت: انتظار میرود این همراهی مؤثر تا پایان این میدان با همان قوت و انگیزه استمرار داشته باشد و فعالان هنری با حفظ روحیه جهادی، نقش خود را در انتقال پیام ارزشها و آرمانها به بهترین شکل ایفا کنند.
موسوی با اشاره به سابقه همراهی هنرمندان با انقلاب اسلامی از ابتدای پیروزی تاکنون، تصریح کرد: جامعه هنری هر زمان که انقلاب اسلامی، نظام و مکتب تشیع به حضور آنان نیاز داشته، با تمام ظرفیت وارد میدان شده و امروز نیز این آمادگی و حضور در صحنه بهروشنی قابل مشاهده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش مکمل و تعیینکننده رسانهها در کنار هنر پرداخت و بیان کرد: یکی از مهمترین رسالتهای رسانه، انعکاس واقعیتها و انتقال صحیح خدمات و اقدامات انجامشده به افکار عمومی است؛ چرا که اگر این تلاشها بهدرستی روایت نشود، بخش مهمی از زحمات صورتگرفته در سطح جامعه دیده نخواهد شد.
رئیسکل دادگستری استان قم افزود: رسانهها با پوشش حرفهای و دقیق میتوانند دامنه اثرگذاری این فعالیتها را از سطح استان فراتر برده و در مقیاس ملی و حتی بینالمللی بازتاب دهند؛ موضوعی که به تقویت هرچه بیشتر جریانهای مردمی و فرهنگی منجر خواهد شد.
وی با اشاره به همافزایی شکلگرفته میان هنرمندان و فعالان رسانهای در این موکب، خاطرنشان کرد: تولید محتوا توسط هنرمندان و انتشار هدفمند آن از سوی رسانهها، نمونهای موفق از یک همکاری مؤثر است که شایسته توسعه و تعمیم در سراسر کشور است تا پیام این اقدامات ارزشمند با گستره بیشتری به مخاطبان منتقل شود.
موسوی در پایان ضمن تقدیر از تمامی دستاندرکاران موکب هیئت هنر و رسانه و فعالان حاضر در این مجموعه، از مردم نیز خواست با حمایت و تشویق اینگونه برنامهها، زمینه شکوفایی بیشتر فعالیتهای فرهنگی، هنری و رسانهای را فراهم کنند.
قم- رئیسکل دادگستری قم با تأکید بر نقشآفرینی مسئولانه جامعه هنری در عرصههای انقلابی، مذهبی و اجتماعی، گفت: هنرمندان قمی در بزنگاههای مختلف از آرمانهای انقلاب دفاع کردند.
نظر شما