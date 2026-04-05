۱۰ شهید و ۷ مجروح در کهگیلویه و بویراحمد

فتاح محمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر، گفت: در حمله شب گذشته دشمن مریکایی_اسرائیلی به دهدشت پنج نفر به درجه رفیع شهادت نائل شدند و ۷ نفر مجروح شدند.
معاون سیاسی امنیتی استانداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: همچنین در حادثهای در منطقه گردشگری کاکان دو نفر در خودرو مورد اصابت دشمن قرار گرفتند و به شهادت رسیدند.
وی تصریح کرد: در حادثه سوم در منطقه وزگ شهرستان بویراحمد سه نفر مورد اصابت قرار گرفته و به شهادت رسیدند.
محمدی خطاب به مردم گفت: مردم در امدادرسانی و درمان مجروحین این حادثه همکاری لازم را با امدادگران داشته و از تجمع در مراکز بهداشتی و درمانی خودداری کنند.
گفتنی است کمال علی زاده، مصطفی حبیبی، علی کیانی، سجاد امیری و ابوالفضل پیمان در حمله ناجوانمردانه به شهر دهدشت به شهادت رسیدند.
حسن حبیبی، مراد جهان، حبیب فتحی زاده، محمد نیکپی، رضا عزیزی، ابوالفضل فرامرزی و حمیدرضا زینی پور مجروح شده و در بیمارستان تحت مداوا هستند.
