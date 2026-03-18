تعداد شهدای حمله دشمن به دادگستری لارستان به ۱۴ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید صدراله رجایی نسب در خصوص آخرین وضعیت حمله دشمن آمریکایی- صهیونیستی به دادگستری شهرستان لارستان گفت: تاکنون ۱۴ نفر از جمله ۲ قاضی و ۲ کارمند و ۱۰ نفر از مراجعه کننده ها به شهادت رسیده اند که یکی از مراجعه کنندگان وکیل بوده است.

وی ادامه داد: این حادثه در مجموع ۵۰ مجروح داشته است.

رئیس کل دادگستری استان فارس تصریح کرد: دشمن آمریکایی صهیونیستی صبح امروز به ساختمان دادگستری شهرستان لارستان حمله کرد؛ در جریان حمله دوم به این ساختمان علاوه بر افراد حاضر در ساختمان، تعدادی از نیروهای امدادی نیز مجروح و یک دستگاه آمبولانس نیز مورد اصابت قرار گرفت.