۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۰۴

شهادت ۲ نفر و جراحت ۹ نفر در پی حملات رژیم صهیونیستی به فشافویه

ری- بخشدار فشافویه از شهادت ۲ نفر و مصدومیت ۹ نفر دیگر در پی حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا محمدی،از شهادت ۲ نفر و مصدومیت ۹ نفر دیگر در پی حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به فشافویه خبر داد.

بخشدار فشافویه با اشاره به تجاوز اخیر نیروهای آمریکایی و صهیونیستی به این بخش از توابع شهرستان ری اظهار کرد: ظهر امروز جمعه ۲۲ اسفندماه، محل کلانتری حسن‌آباد فشافویه مورد اصابت قرار گرفت که متأسفانه بر اثر این جنایت، ۹ نفر از هموطنان مصدوم و ۲ نفر به شهادت رسیدند.

وی افزود: این حمله در شرایطی رخ داد که جمعیت حاضر در منطقه، پس از برگزاری راهپیمایی، در مصلی برای اقامه نماز جمعه گرد هم آمده بودند.

بخشدار فشافویه تأکید کرد: شهدا و مجروحان این حادثه، از مردم عادی بودند که در حال عبور از خیابان به سمت منازل خود بودند.

