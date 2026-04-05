۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۷:۰۲

۹ شهید و ۸ مجروح در حمله دشمن صهیونی-آمریکایی به کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج- رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: تاکنون ۹ نفر در حملات دشمن صهیونی به کهگیلویه و بویراحمد شهید و ۸ نفر هم زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیده رقیه پناهی اظهار کرد:‌ در پی حمله شب گذشته دشمن در منطقه کوه سیاه از توابع شهرستان کهگیلویه ۵ نفر از هم استانی‌ها شهید و ۸ نفر مجروح شدند که در بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت تحت مداوا قرار گرفتند.

وی تصریح کرد، در ادامه حملات شب گذشته دشمن، در مناطق وزگ و کاکان شهرستان بویراحمد نیز ۴ هم استانی دیگر نیز به شهادت رسیدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اضافه کرد، شب گذشته نیروهای اورژانس و فوریت های پزشکی بلافاصله پس از وقوع حادثه در صحنه حاضر شده و به فعالیت امدادی پرداختند.

وی بیان کرد: طی اطلاعیه ای همه بیمارستان های استان در حالت آماده باش در حال خدمت رسانی به مردم هستند.

پناهی ضمن تسلیت به خانواده های داغدار از مردم استان و هم استانی ها درخواست کرد از تجمع و ازدحام جمعیت در مراکز بهداشتی و درمانی بپرهیزند تا فعالیت های امدادی و درمانی با کیفیت و سرعت مطلوب انجام گیرند.

    • IR ۰۸:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      دشمن وحشی که زورش نمی‌رسد تلاش میکند مردم غیور و تلاشگر را آسیب بزند . بخصوص به عشایر و روستاییان مفیدترین قشر جامعه هستند
    • IR ۰۹:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      باصدای رسا از نیروهای مسلح میخایم جواب آدم کشی های این جنایتکاران بده.اینا به قصد مردم بی دفاع میزنن.شدید محکم جوابش بدید
    • IR ۱۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      این به قصد میزنه.شدید کوبنده جواب این جنایت شو بدید
    • IR ۱۵:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      نیروهای مسلح انتقام انتقام انتقام

