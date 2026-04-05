۹ شهید و ۸ مجروح در حمله دشمن صهیونی-آمریکایی به کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیده رقیه پناهی اظهار کرد:‌ در پی حمله شب گذشته دشمن در منطقه کوه سیاه از توابع شهرستان کهگیلویه ۵ نفر از هم استانی‌ها شهید و ۸ نفر مجروح شدند که در بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت تحت مداوا قرار گرفتند.

وی تصریح کرد، در ادامه حملات شب گذشته دشمن، در مناطق وزگ و کاکان شهرستان بویراحمد نیز ۴ هم استانی دیگر نیز به شهادت رسیدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اضافه کرد، شب گذشته نیروهای اورژانس و فوریت های پزشکی بلافاصله پس از وقوع حادثه در صحنه حاضر شده و به فعالیت امدادی پرداختند.

وی بیان کرد: طی اطلاعیه ای همه بیمارستان های استان در حالت آماده باش در حال خدمت رسانی به مردم هستند.

پناهی ضمن تسلیت به خانواده های داغدار از مردم استان و هم استانی ها درخواست کرد از تجمع و ازدحام جمعیت در مراکز بهداشتی و درمانی بپرهیزند تا فعالیت های امدادی و درمانی با کیفیت و سرعت مطلوب انجام گیرند.