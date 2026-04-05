صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، شائبه تأثیر تخریب رادارهای کشورهای متخاصم بر افزایش بارش‌ها در ایران را رد کرد و گفت: ادعاهایی مبنی بر اینکه از کار افتادن رادارهای برخی کشورها موجب افزایش بارش در ایران شده، پیش‌تر نیز مطرح شده بود، اما سازمان هواشناسی بارها اعلام کرده این موضوع فاقد مبنای علمی است.

وی افزود: آنچه در جو رخ می‌دهد، ناشی از فرآیندهای دینامیکی و طبیعی اتمسفر است و هیچ ارتباطی با رادارها، تأسیسات یا حتی تحولات نظامی ندارد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت بارش‌ها در هفته پیش‌رو گفت: امروز (یکشنبه، ۱۶ فروردین) بارش‌های پراکنده در نوار شمالی کشور پیش‌بینی می‌شود. در این میان، استان گلستان و بخش‌هایی از جنوب خراسان رضوی از جمله مناطقی هستند که احتمال وقوع بارش‌های مخاطره‌آمیز در آن‌ها وجود دارد.

وی بیان کرد: در سایر استان‌های نوار شمالی نیز بارش‌ها به‌صورت پراکنده خواهد بود و شدت قابل‌توجهی نخواهد داشت.

هشدار نارنجی برای برخی استان‌ها

ضیائیان با اشاره به شرایط جوی روز دوشنبه (۱۷ فروردین) تصریح کرد: بارش‌ها در سواحل دریای خزر، استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی و مناطق شمال غرب کشور ادامه خواهد داشت.

وی تاکید کرد: در این روز، بارش‌ها در استان گلستان، شرق مازندران و خراسان رضوی از شدت بیشتری برخوردار است و می‌تواند موجب بروز مخاطراتی مانند جاری شدن روان‌آب و آب‌گرفتگی معابر شود که در این خصوص هشدار نارنجی صادر شده است.

تداوم بارش‌های خفیف تا اواسط هفته

وی درباره وضعیت جوی روز سه‌شنبه (۱۸ فروردین) گفت: در این روز نیز بارش‌ها در نوار شمالی کشور ادامه دارد، اما شدت آن‌ها قابل‌توجه نخواهد بود و عمدتاً در حد بارش‌های معمولی پیش‌بینی می‌شود، برای روز چهارشنبه (۱۹ فروردین) نیز در نیمه شمالی کشور بارش‌های خفیف و پراکنده مورد انتظار است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی سازمان هواشناسی در جمع‌بندی وضعیت بارش‌ها اظهار کرد: به‌طور کلی، بارش‌های این هفته عمدتاً در نیمه شمالی کشور متمرکز است و به‌جز چند منطقه مشخص، شدت بارش‌ها در سایر نقاط خفیف خواهد بود.

وی با اشاره به روند بلندمدت بارش‌ها گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان بارش‌ها در هفته جاری نسبت به میانگین بلندمدت کمتر از حد نرمال است. این شرایط در هفته آینده نیز ادامه خواهد داشت و اگرچه در نیمه غربی و نوار شمالی کشور بارش‌هایی رخ می‌دهد، اما همچنان میزان آن‌ها کمتر از میانگین بلندمدت خواهد بود.

بهبود وضعیت بارش‌ها در اردیبهشت

ضیائیان درباره چشم‌انداز بارش‌ها در ماه آینده گفت: بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی، انتظار می‌رود با آغاز اردیبهشت‌ماه، شرایط بارشی کشور بهبود پیدا کند و وضعیت بهتری نسبت به هفته‌های پایانی فروردین حاکم شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هرچند بارش‌ها در فصل تابستان به‌طور کامل متوقف نمی‌شود، اما تداوم بارش‌های مستمر به شکل فعلی در ماه‌های گرم سال کاهش می‌یابد.