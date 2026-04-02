ترافیک سنگین در جاده های شمالی کشور؛موج بازگشت مسافران

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به پیشبینیهای انجامشده در خصوص افزایش حجم تردد در محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: بنابر پیشبینیهای انجام شده، از ساعات آینده با آغاز موج بازگشت مسافران نوروزی مواجه خواهیم شد و با توجه به ترافیک موجود در برخی محورهای شمالی، احتمال اعمال محدودیتهای مقطعی از جمله یکطرفه شدن محور چالوس وجود دارد.
وی در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی کشور افزود: در حال حاضر (۱۳فروردین)ترافیک در محور چالوس مسیر شمال به جنوب در محدوده مجلار و محور هراز مسیر شمال به جنوب در محدوده بایجان سنگین بوده و تردد در این محدودهها با کندی انجام میشود.
سرهنگ محبی تصریح کرد: در محورهای فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیرهای رفت و برگشت، همچنین در محورهای چالوس و هراز در مسیر جنوب به شمال، تردد روان و بدون گره ترافیکی برقرار است.
جانشین پلیس راه راهور فراجا درباره وضعیت جوی کشور نیز گفت: محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند، اما در برخی از محورهای استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان بارش باران گزارش شده است.
وی در خصوص محورهای مسدود شریانی اظهار داشت: محور کمربندی شرقی شهر کرمانشاه در مسیر رفت و برگشت مسدود بوده و تردد از مسیرهای جایگزین شامل محدوده شهری کرمانشاه و کمربندی غربی این شهر انجام میشود. همچنین محور بوشهر–دیر و محور اصفهان–شهرضا (حدفاصل بهارستان تا سهراهی مبارکه) نیز تا اطلاع ثانوی مسدود هستند.
سرهنگ محبی با اشاره به فرارسیدن ۱۳ فروردین (روز طبیعت) و افزایش احتمال حضور هموطنان در جادهها، تأکید کرد: از توقف در حاشیه راهها و ایجاد سد معبر خودداری شود.
وی همچنین با توجه به شرایط موجود، از هموطنان خواست از ترددهای غیرضروری پرهیز کرده و در صورت ضرورت سفر، با رعایت کامل مقررات و همکاری با مأموران پلیس، ایمنی خود و دیگران را تضمین کنند.
