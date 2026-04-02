به گزارش خبرگزاری مهر، محسن موسی‌آبادی اظهار کرد: همه معابر منتهی به تفرجگاه‌ها شاهد وضعیت مشابهی هستیم. در واقع از ساعات آغازین صبح امروز در مسیر بزرگراه بسیج از میدان حافظ تا پلیس راه نیشابور، سرتاسر مسیر غرب به شرق مشهد، در طول بزرگراه پیامبر اعظم (ص) در محور جنوب به شمال و حدفاصل پلیس راه امام هادی (ع) تا سه راهی فردوسی، در طول بلوار وکیل آباد از محدوده پل نمایشگاه بین‌المللی تا دوراهی طرقبه شاندیز و به‌ویژه معابر منتهی به کوهستان پارک، ظرفیت پارکینگ‌ها تکمیل شده و ازدحام خودروها بسیارسنگین است.

رئیس پلیس راهور مشهد بیان کرد: در بلوار ۲۲ بهمن نیز حجم ترافیک نسبتاً سنگین گزارش می‌شود. در مسیر بلوار توس در مقطع سه راه دانش، محدوده کال زرکش و میدان هفت خان شاهد ترافیک به‌شدت سنگین هستیم. در ورودی کمپ غدیر نیز با توجه به ظرفیت تقریباً تکمیل پارکینگ این بوستان، ترافیک خودرویی سنگین گزارش شده است.