پویش ملی «سفر سرخ»با موفقیت صد درصدی به ایستگاه آخر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، بابک یکتاپرست روز یکشنبه با بیان اینکه از ابتدای جنگ رمضان تا ۱۵ فروردین، بیش از ۲۶۸ هزار هموطن به پایگاه‌های اهدای خون در سراسر کشور مراجعه کرده‌اند، اظهار کرد: از این تعداد، بیش از ۲۲۰ هزار واحد خون دریافت شد که نشان‌دهنده همکاری و همیاری مردم است.

️معاون اجتماعی سازمان انتقال خون ایران ضمن تشکر از مردم عزیز، رسانه‌ها و همکاران پای کار این سازمان، خواستار ادامه حمایت‌ها در تأمین زنجیره خون مورد نیاز بیماران شد و گفت: تلاش‌های همکاران ما در حوزه روابط عمومی با راه‌اندازی دو پویش "صف همدلی" و "سفر سرخ"، نقش مؤثری در جذب اهداکنندگان بویژه مسافران نوروزی ایفا کرده است.

️یکتاپرست در پایان افزود: این موفقیت‌ها تنها با همکاری و همدلی تمامی بخش‌ها ممکن شده و امیدواریم با ادامه این روند، بتوانیم به نیازهای بیماران پاسخ دهیم.

️گفتنی است سازمان انتقال خون ایران همچنان در تلاش است تا بتواند با برنامه های تشویقی و دیگر پویش‌ها، مشارکت عمومی در این امر انسانی را افرایش دهد.