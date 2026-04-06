به گزارش خبرگزاری مهر، افشین محمدی با اشاره به اینکه علی‌رغم تعطیلی مرکز انتقال خون ملایر و عدم فعالیت تیم‌های سیار در تعطیلات نوروز، میزان اهدای خون در همدان در نیمه نخست فروردین امسال بی‌سابقه بوده است، اظهار کرد: هم‌وطنان همدانی در ۱۰ روز کاری ابتدایی فروردین، به طور میانگین روزانه ۱۵۰ واحد خون اهدا کرده‌اند که این میزان ۵۰ درصد بیشتر از نیاز مصرفی روزانه استان (۱۰۰ واحد) بوده و مازاد آن به استان‌های هدف ارسال شده است.

وی ادامه داد: در نیمه نخست فروردین ماه امسال ۶۱۰ واحد خون از همدان به استان های سیستان بلوچستان، هرمزگان و کردستان ارسال شده است.

مدیرکل انتقال خون استان همدان با بیان اینکه در صورت تداوم این روند، محموله دیگری از فرآورده‌های خونی تا پایان هفته جاری به استان‌های هدف ارسال خواهد شد، ادامه داد: در حال حاضر ذخایر خونی استان برای ۹ روز نیاز بیمارستان‌های همدان کافی است و هیچ‌گونه کمبود یا مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وی همچنین افزود: تیم‌های سیار انتقال خون از نیمه دوم فروردین ماه فعال شده و به صورت هفتگی به شهرستان‌های نهاوند (۳ روز)، تویسرکان (۲ روز)، رزن (یک روز) و اسدآباد (یک روز) اعزام خواهند شد.

محمدی درخصوص درخواست برخی شهروندان ساکن در شهرستان‌های فاقد مرکز انتقال خون مبنی بر افزایش حضور تیم‌های سیار در مناطقشان، بیان کرد: با توجه به کمبود نیروی انسانی، افزایش تعداد روزهای حضور تیم‌های سیار در این مناطق در حال حاضر امکان‌پذیر نیست؛ هرچند با ذخایر موجود، نیاز بیماران استان به خون و فرآورده‌های خونی تامین شده و نیازی به افزایش تیم‌های سیار احساس نمی‌شود.

وی در پایان گفت: مراکز انتقال خون واقع در شهرستان‌های همدان و ملایر به طور مستمر از ساعت ۸ تا ۱۹ فعال هستند و روزانه به طور میانگین ۲۰۰ نفر به این مراکز مراجعه می‌کنند که از این تعداد، ۱۵۰ نفر شرایط اهدای خون را دارا هستند.