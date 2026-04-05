به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که در سالن اجتماعات کمیته ملی المپیک برگزار شد، گزارشی از اقدامات انجام‌شده در بخش‌های مختلف از جمله امور بین‌الملل، تشریفات، پشتیبانی و برنامه‌ریزی اعزام ارائه و روند هماهنگی‌های صورت‌گرفته مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه، موضوعات مرتبط با زمان‌بندی حرکت، مسیر اعزام و نحوه انتقال کاروان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شد.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، کاروان ورزشی ایران با عنوان «شهدای ناوگروه دنا» به صورت یکپارچه اعزام خواهد شد و تمهیدات لازم برای تسهیل در روند اعزام، اقامت و حضور در محل برگزاری رقابت‌ها پیش‌بینی شده است.

همچنین در این نشست بر لزوم هماهنگی حداکثری میان بخش‌های مختلف، تعامل با نهادهای داخلی و خارجی و فراهم‌سازی بستر مناسب برای اعزام مطلوب کاروان تأکید شد.

در این نشست، مهدی علی‌نژاد دبیرکل ، آرش فرهادیان سرپرست کاروان ، قاسم ایمانی نژاد رئیس مرکز حراست وزارت ورزش و جوانان، سید حسن طباطبایی و فرید فتاحیان مشاوران، رضا شجیع، رئیس مرکز نظارت ، محمود عبدالهی مدیر روابط عمومی ، مرتضی ضرابی مدیر پشتیبانی ، مسعود حمیدی مدیر تشریفات و سید محسن موسوی کارشناس امور بین الملل حضور داشتند.