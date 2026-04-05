۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۰۴

در نشست هماهنگی صورت گرفت؛

تازه‌ترین تصمیمات برای اعزام کاروان ایران به بازی‌های آسیایی ساحلی

نشست کادر سرپرستی و مدیران کمیته ملی المپیک با هدف بررسی آخرین وضعیت اعزام کاروان ورزشی ایران با نام شهدای ناو دنا به بازی‌های آسیایی ساحلی ۲۰۲۶ سانیا چین برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که در سالن اجتماعات کمیته ملی المپیک برگزار شد، گزارشی از اقدامات انجام‌شده در بخش‌های مختلف از جمله امور بین‌الملل، تشریفات، پشتیبانی و برنامه‌ریزی اعزام ارائه و روند هماهنگی‌های صورت‌گرفته مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه، موضوعات مرتبط با زمان‌بندی حرکت، مسیر اعزام و نحوه انتقال کاروان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شد.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، کاروان ورزشی ایران با عنوان «شهدای ناوگروه دنا» به صورت یکپارچه اعزام خواهد شد و تمهیدات لازم برای تسهیل در روند اعزام، اقامت و حضور در محل برگزاری رقابت‌ها پیش‌بینی شده است.

همچنین در این نشست بر لزوم هماهنگی حداکثری میان بخش‌های مختلف، تعامل با نهادهای داخلی و خارجی و فراهم‌سازی بستر مناسب برای اعزام مطلوب کاروان تأکید شد.

در این نشست، مهدی علی‌نژاد دبیرکل ، آرش فرهادیان سرپرست کاروان ، قاسم ایمانی نژاد رئیس مرکز حراست وزارت ورزش و جوانان، سید حسن طباطبایی و فرید فتاحیان مشاوران، رضا شجیع، رئیس مرکز نظارت ، محمود عبدالهی مدیر روابط عمومی ، مرتضی ضرابی مدیر پشتیبانی ، مسعود حمیدی مدیر تشریفات و سید محسن موسوی کارشناس امور بین الملل حضور داشتند.

