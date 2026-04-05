اعزام ۴۰۰ خادم حرم رضوی در قالب کاروان «زیر سایه خورشید» به سراسر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی بامشکی اظهار کرد: در ایام دهه کرامت، خادمان حرم مطهر حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) به نمایندگی از بارگاه منور رضوی در شهرها و مناطق مختلف کشور حضور پیدا می‌کنند و برنامه‌های فرهنگی و معنوی متعددی را در میان مردم، برگزار خواهند کرد.

مدیر خدمه حرم مطهر رضوی رضوی افزود: ۴۰۰ نفر از خدمه حرم مطهر در قالب کاروان‌های نوزدهمین دوره «زیر سایه خورشید» اعزام می‌شوند و تقریباً همین تعداد نیز در استان‌ها مسئولیت هماهنگی، پشتیبانی و برنامه‌ریزی این برنامه‌ها را، بر عهده دارند.

وی، با اشاره به ترکیب اعضای هر کاروان تصریح کرد: هر کاروان شامل مسئول کاروان، روحانی، مداح، دربان، خادم، فراش و کفشدار است که با حضور در میان اقشار مختلف مردم، برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و زیارتی را اجرا می‌کنند.

بامشکی ادامه داد: کاروان‌های «زیر سایه خورشید» با همراه داشتن پرچم متبرک گنبد مطهر امام رضا (ع) در میان مردم حاضر می‌شوند تا فضای معنوی حرم رضوی را برای مشتاقان اهل‌بیت (ع) در نقاط مختلف کشور، تداعی کنند.

گفتنی است؛ دهه کرامت رضوی امسال از ۳۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۵، همزمان با سال روز میلاد حضرت فاطمه معصومه (س) آغاز می‌شود و تا ۹ اردیبهشت‌ماه، روز میلاد باسعادت حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) ادامه خواهد داشت و در این ایام برنامه‌های گسترده‌ای در قالب نوزدهمین دوره جشن‌های مردمی «زیر سایه خورشید» با حضور کاروان‌های رضوی در اقصی نقاط کشور، برگزار می‌شود.