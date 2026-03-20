میزبانی ۱۲ هزار خادم رضوی از زائران در برنامه تحویل سال

به گزارش خبرگزاری مهر، امین بهنام با اشاره به تقارن ایام تحویل سال نو با عید سعید فطر اظهار کرد: هم‌زمان با فرارسیدن سال جدید و برگزاری نماز عید سعید فطر، حرم مطهر رضوی میزبان خیل عظیم زائران و مجاورانی از اقصی‌نقاط کشور خواهد بود و در همین راستا، اقدامات گسترده‌ای از سوی معاونت اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی برای میزبانی شایسته از زائران انجام شده است.

معاون اماکن متبرکه حرم رضوی افزود: باتوجه‌به پیش‌بینی حضور گسترده زائران در ویژه‌برنامه تحویل سال و نماز عید سعید فطر، فراخوان لازم برای حضور حداکثری خادمان و خادم‌یاران صادر شده و در مجموع ۱۲ هزار خادم و خادم‌یار در این ایام آماده خدمت‌رسانی به زائران حضرت رضا (ع) هستند.

وی با اشاره به توجه تقارن زمان تحویل سال جدید با زمان اقامه نماز مغرب و عشا است، گفت: اقامه نماز جماعت به‌عنوان برنامه شاخص حرم مطهر رضوی برای لحظه تحویل سال پیش‌بینی شده است و هزار و ۵۰۰ نفر از خادم‌یاران بخش «زلال رضوان» در دو بخش خواهران و برادران مسئولیت تنظیم صفوف نماز، هدایت و راهنمایی نمازگزاران به صفوف و ایجاد نظم لازم برای اقامه باشکوه نماز جماعت را بر عهده خواهند داشت.

بهنام با تشریح وظایف خادمان تصریح کرد: این خادمان در حوزه‌های مختلف خدمتی مسئولیت‌هایی از جمله مدیریت و ساماندهی جمعیت، ایجاد نظم و آرامش در صحن‌ها، برقراری نظم در صفوف و اتصالات نماز، هدایت نمازگزاران، تأمین مهر نماز، خدمت‌رسانی در کفشداری‌ها و سایر خدمات موردنیاز زائران را بر عهده دارند.

معاون اماکن متبرکه حرم رضوی ادامه داد: علاوه بر نیروهای کشیک معمول، خادمان و خادم‌یاران برای کشیک‌های فوق‌العاده نیز فراخوان شده‌اند تا با افزایش سرعت و دقت در ارائه خدمات، زائران بتوانند با کمترین معطلی از امکانات و خدمات حرم مطهر بهره‌مند شوند.

وی با تأکید بر لزوم فراهم‌سازی فضایی آرام و معنوی گفت: وظیفه ما این است که بهترین خدمات را به زائران حضرت رضا (ع) ارائه دهیم و تلاش شده است با برنامه‌ریزی دقیق، فضایی امن، آرام و سرشار از معنویت در حرم مطهر رضوی ایجاد شود تا زائران بتوانند با آرامش خاطر به زیارت مشرف شده و در ویژه‌برنامه تحویل سال نو و نماز عید سعید فطر شرکت کنند.

بهنام خاطرنشان کرد: هدف اصلی معاونت اماکن متبرکه، حفظ نظم، آرامش و معنویت حاکم بر حرم مطهر رضوی و ارائه خدمت‌رسانی مستمر و شایسته به زائران در تمامی ساعات شبانه‌روز است.