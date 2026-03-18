۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۰۸

اجرای «آرامش بهاری؛ بیعت با ولایت» در ۱۲۵بقعه خراسان رضوی

مشهد- مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی از اجرای طرح نوروزی «آرامش بهاری» با شعار «آرامش بهاری؛ بیعت با ولایت» در بیش از ۱۲۵ بقعه متبرکه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد احمدزاده ظهر چهارشنبه در نشست خبری تشریح برنامه‌های طرح نوروزی «آرامش بهاری» در آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه اظهارکرد: طرح آرامش بهاری همانند سنوات گذشته در ایام تعطیلات نوروز برگزار می‌شود و امسال از ۲۷ اسفند آغاز شده و تا ۱۵ فروردین ادامه خواهد داشت.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی افزود: طرح آرامش بهاری امسال با عنوان «آرامش بهاری؛ بیعت با ولایت» اجرا می‌شود و رویکرد اصلی آن تقویت انسجام ملی و پاسداشت مقام رهبر شهید و شهدای عزیز است.

وی با اشاره به نقش بقاع متبرکه در پشتیبانی معنوی از جبهه مقاومت و دفاع از کشور گفت: بقاع متبرکه همواره به عنوان پایگاه‌ها و سنگرهای معنوی در طول تاریخ به ویژه در دوران دفاع مقدس نقش‌آفرین بوده‌اند. اگرچه ابزار و تجهیزات جنگی در میدان نبرد اهمیت دارند، اما آنچه تعیین‌کننده است اراده الهی و توجه به خداوند متعال است.

احمدزاده ادامه داد: در هشت سال دفاع مقدس نیز بسیاری از عملیات‌ها پس از دعا، توسل، گریه و توجه خالصانه رزمندگان به خداوند متعال به پیروزی رسید. هر جا تصور کنیم صرفاً ابزار و ادوات جنگی ما را به پیروزی می‌رساند، همان‌جا نقطه سقوط است؛ اما اگر باور داشته باشیم که اثرگذاری از سوی خداوند است، آنجا نقطه قوت ما خواهد بود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با اشاره به آیه ۷۶ سوره مبارکه نساء گفت: خداوند در این آیه می‌فرماید در تعقیب دشمن سستی نکنید؛ اگر شما درد و رنج می‌بینید دشمنان نیز درد و رنج می‌بینند، اما تفاوت در این است که شما امید به پاداش الهی دارید و آنان چنین امیدی ندارند.

وی با بیان اینکه امروز جبهه حق در مقابل جبهه باطل قرار گرفته است، اظهار کرد: پیروزی جبهه حق قطعی است، اما تحقق این پیروزی نیازمند دعا، توسل و تقویت ارتباط با خداوند است و بقاع متبرکه بهترین پایگاه برای این معنویت و پشتیبانی روحی محسوب می‌شوند.

احمدزاده گفت: در ایام تعطیلات نوروز که همواره مردم برای زیارت به آستان‌های مقدس مشرف می‌شوند، زمینه مناسبی فراهم شده تا مراسم دعا، توسل، قرائت قرآن و برنامه‌های مذهبی با هدف تقویت جبهه مقاومت و بزرگداشت شهدا برگزار شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با اشاره به گستره اجرای این طرح افزود: در استان خراسان رضوی بیش از ۱۲۵ بقعه متبرکه مجری طرح آرامش بهاری هستند و بیش از چهار هزار نفر از امنای بقاع، مدیران اجرایی، خادمان و نیروهای افتخاری در اجرای این طرح مشارکت دارند.

وی ادامه داد: روحانیون بومی، اعزامی و مستقر نیز در این طرح حضور دارند و مسئولیت اجرای برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و قرآنی را بر عهده خواهند داشت.

احمدزاده با اشاره به آمار زائران سال گذشته گفت: در سال گذشته حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به بقاع متبرکه استان مشرف شدند و از برنامه‌های طرح آرامش بهاری بهره‌مند شدند. امسال با توجه به شرایط موجود و نیاز جبهه مقاومت به پشتیبانی معنوی، پیش‌بینی می‌شود این آمار به حدود دو میلیون نفر برسد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی افزود: به طور میانگین روزانه بین ۳۰ تا ۱۲۰ هزار زائر در بقاع متبرکه استان حضور خواهند داشت و تلاش می‌کنیم خدمات شایسته‌ای به این زائران ارائه دهیم.

وی ارائه خدمات رفاهی، بهداشتی و فرهنگی را از مهم‌ترین محورهای این طرح عنوان کرد و گفت: برخی از بقاع متبرکه دارای ظرفیت اسکان موقت هستند و زائرسراها، حسینیه‌ها و فضاهای موجود برای اسکان موقت زائران در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

احمدزاده افزود: در بخش فرهنگی نیز برنامه‌های متنوعی از جمله خیمه‌های معرفت، محافل انس با قرآن کریم، یادبود شهدای جنگ تحمیلی، برنامه‌های فرهنگی ویژه کودک و نوجوان و پویش‌های جوان‌محور برگزار خواهد شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت: همچنین نمایشگاه‌هایی با موضوع ایثار و شهادت، خانواده، جنگ نرم و تولیدات چندرسانه‌ای در بقاع متبرکه برپا می‌شود و غرفه‌های پاسخگویی به مسائل شرعی نیز برای زائران پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: مسابقات فرهنگی روزانه در بقاع متبرکه برگزار خواهد شد و فضای عمومی این اماکن با رویکردی حماسی و معنوی طراحی می‌شود؛ به گونه‌ای که پرچم جمهوری اسلامی ایران در کنار پرچم‌های سیاه و عزاداری به نشانه سوگواری ملت برای شهدای عزیز برافراشته خواهد شد.

احمدزاده با بیان اینکه ملت ایران داغدار شهدای خود هستند، گفت: مراسم تحویل سال نو در بقاع متبرکه برگزار خواهد شد اما به شکل جشن و شادی نخواهد بود، بلکه با رویکرد بزرگداشت شهدا و تعظیم مقام آنان برگزار می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی ادامه داد: مراسم لحظه تحویل سال نو در بیش از ۸۰ بقعه متبرکه استان برگزار می‌شود و برگزاری نمازهای جماعت نیز به ویژه در بقاعی که حضور زائران بیشتر است در اولویت قرار دارد.

وی با اشاره به برخی برنامه‌های ویژه این ایام گفت: در روز ۱۲ فروردین ویژه‌برنامه‌های گرامیداشت روز جمهوری اسلامی برگزار می‌شود و ایستگاه‌های صلواتی و غرفه‌های فرهنگی ـ حماسی در بقاع متبرکه برپا خواهد شد.

احمدزاده افزود: همچنین نماز عید سعید فطر در برخی بقاع متبرکه که تداخلی با نمازهای اصلی شهرستان‌ها نداشته باشد برگزار خواهد شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی تأکید کرد: اجرای طرح آرامش بهاری هیچ‌گونه اعتبار دولتی ندارد و همانند سال‌های گذشته تمام هزینه‌های آن از طریق کمک‌های خیران و نذورات مردمی تأمین می‌شود که این موضوع یکی از نقاط قوت و ویژگی‌های برجسته این طرح محسوب می‌شود.

