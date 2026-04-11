پرچم گنبد نورانی امام رضا(ع) تعویض شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از یک چله سوگواری و داغی که از آسمانی شدن رهبر عزیز شهیدمان بر دل‌ها نشست، سحرگاه شنبه پرچم گنبد نورانی امام رضا علیه‌السلام تعویض شد.

بعد از اعلام شهادت رهبر معظم انقلاب و چهل روز عزای عمومی، پرچم گنبد حرم مطهر رضوی به رنگ عزا درآمد.

مراسم تعویض پرچم بعد از طلوع صبح شنبه، ۲۲ فروردین ماه برگزار شد و به رنگ سبز در می‌آید و تا طلوع صبح دوشنبه هفته جاری ادامه خواهد داشت.

طلوع صبح دوشنبه، ۲۴ فروردین ماه به دلیل فرارسیدن شهادت امام جعفر صادق(ع) دوباره پرچم با رنگ مشکی به نشانه عزای شهادت امام ششم تعویض خواهد شد.