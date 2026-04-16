به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه رستگار مقدم شامگاه پنجشنبه در ویژه‌برنامه گرامیداشت شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب همزمان با ایام ولادت باسعادت حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها در حسینیه آیت‌الله شیرازی با اشاره به موضوع «دختران امروز، مادران آینده» اظهارکرد: برای فهم درست این عنوان، ابتدا باید شخصیت والای حضرت معصومه(س) شناخته شود. دختران امروز همان‌هایی هستند که دغدغه دین، انقلاب و آینده جامعه را دارند و با ایمان و تلاش خود می‌توانند زمینه‌ساز جامعه‌ای مبتنی بر ارزش‌های الهی باشند.

مسئول امور بانوان کانون حقیقت و معرفت ادامه داد: این دختران در آینده مادرانی خواهند شد که نسل‌های آینده را تربیت می‌کنند؛ مادرانی که می‌توانند فرزندانی شجاع، مؤمن و اثرگذار در جامعه پرورش دهند؛ فرزندانی که ادامه‌دهنده راه مجاهدان و شهیدانی همچون شهید حاج قاسم سلیمانی باشند.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های دختران مؤمن، آمادگی برای نقش مادری در آینده است، افزود: مادری که قرار است نسل آینده کشور را تربیت کند باید از امروز مراقب اخلاق، رفتار، شخصیت و معنویت خود باشد. تربیت نسل مؤمن و انقلابی نیازمند خودسازی و مراقبت دائمی از نفس است.

رستگار مقدم به توصیه‌های اخلاقی امیرالمؤمنین(ع) درباره محاسبه نفس اشاره کرد و گفت: دختران جوان می‌توانند با نوشتن اعمال روزانه خود و بررسی نقاط قوت و ضعف، مسیر اصلاح اخلاقی و معنوی را طی کنند. چنین تمرینی کمک می‌کند انسان همواره به اصلاح رفتار و تقویت فضائل اخلاقی توجه داشته باشد.

مسئول امور بانوان کانون حقیقت و معرفت همچنین بر اهمیت اعمال عبادی در شکل‌گیری شخصیت انسان تأکید کرد و گفت: بسیاری از مادران شهدا نقل می‌کنند که فرزندانشان اهل نماز شب، دعا و ارتباط عمیق با خدا بودند. بنابراین اگر کسی می‌خواهد در آینده فرزندانی صالح و اثرگذار تربیت کند، باید از امروز به عبادت، معنویت و ارتباط با اهل بیت(ع) توجه ویژه داشته باشد.

وی به شخصیت و جایگاه حضرت فاطمه معصومه(س) پرداخت و بیان کرد: حضرت معصومه(س) از خاندان اهل بیت(ع) و فرزند امام موسی کاظم(ع) و خواهر امام رضا(ع) هستند و در طول زندگی خود نمونه‌ای کامل از ولایت‌مداری و اطاعت از امام زمان خویش بودند.

رستگار مقدم با اشاره به سفر حضرت معصومه(س) از مدینه به ایران گفت: حرکت این بانوی بزرگوار تنها از روی دلتنگی برای برادرشان نبود، بلکه حرکتی در مسیر اطاعت از امام زمان خود و برای دفاع از ولایت و امامت امام رضا(ع) بود.

مسئول امور بانوان کانون حقیقت و معرفت افزود: حضرت معصومه(س) در مسیر حرکت خود به سوی ایران، به تبیین جایگاه امامت و ولایت پرداختند و در واقع این سفر یک حرکت تبلیغی و فرهنگی برای گسترش معارف اهل بیت(ع) به شمار می‌رفت.

وی با اشاره به نقش تاریخی حضور حضرت معصومه(س) در قم گفت: حضور و رحلت شهادت گونه ی این بانوی بزرگوار در شهر قم موجب شد این شهر به یکی از مهم‌ترین مراکز علمی جهان تشیع تبدیل شود و بسیاری از علما و محدثان بزرگ در این شهر به فعالیت علمی و دینی بپردازند.

رستگار مقدم با بیان اینکه معرفت نسبت به امام زمان(عج) از مهم‌ترین وظایف مسلمانان است، تصریح کرد: در روایات آمده است که هر کس بدون شناخت امام زمان خود از دنیا برود، مرگ او مرگ جاهلیت است. بنابراین لازم است جوانان، به‌ویژه دختران، معرفت عمیق‌تری نسبت به امام زمان(عج) پیدا کنند.

مسئول امور بانوان کانون حقیقت و معرفت ادامه داد: معرفت حقیقی تنها دانستن اطلاعات ظاهری و شناسنامه ای درباره امام نیست، بلکه باید در عمل و رفتار نیز خود را نشان دهد. هرچه معرفت انسان بیشتر شود، اطاعت و پیروی او از امام نیز عمیق‌تر خواهد شد.

وی به جایگاه علمی و معنوی و بعد ولایی حضرت معصومه(س) اشاره کرد و گفت: این بانوی بزرگوار علاوه بر مقام معنوی، از راویان حدیث نیز بوده‌اند و در نقل احادیث اهل بیت(ع) نقش مهمی ایفا کرده‌اند. از جمله احادیثی که از ایشان نقل شده، حدیث فاطمیات و حدیث منزلت و حدیث معراج است که بیانگر جایگاه ولایت امیرالمؤمنین علی(ع) است.

رستگار مقدم با گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز میناب گفت: شهدا چراغ راه جامعه هستند و زنده نگه داشتن یاد و راه آنان وظیفه همگان است.

مسئول امور بانوان کانون حقیقت و معرفت تأکید کرد: معرفی الگوهای اصیل اسلامی مانند حضرت معصومه(س) به نسل جوان می‌تواند آنان را در برابر الگوهای نادرست فرهنگی مصون نگه دارد و مسیر تربیت نسل آینده را روشن‌تر کند.