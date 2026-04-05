به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال احمر، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر ابعاد فعالیت‌های این نهاد مردمی را در عرصه اجتماعی و بین‌المللی تشریح و امدادگران هلال‌احمر را مردان و زنانی نترس، استوار و لبریز از غیرت توصیف کرد.

متن این پیام به شرح زیر است: «در دل آوار، آنجا که نفس‌ها به شماره می‌افتد و امیدها زیر سنگ و خاک خاموش می‌شود، این دستان سترگ و ایمان‌مدار امدادگران غیور هلال.احمر است که چون پرچم برافراشته انسانیت، به جست‌وجوی زندگی برمی‌خیزد. آنان صرفاً نیروهای عملیاتی نیستند؛ تجسم عینی غیرت، شجاعت و جوانمردی‌اند.

هر گام‌شان، اعلان نبرد با ناامیدی است؛ هر مشت خاکی که کنار می‌زنند، فریاد امیدی است که خاموش نمی‌شود. اینجا میدان آزمون اراده‌هاست؛ جایی که هر نجات، یک حماسه و هر لبخند بازگشته، فتح قله‌ای از انسانیت است. امدادگران ما مردان و زنانی هستند نترس، استوار و لبریز از غیرت؛ دل در گرو نجات انسان، بی‌اعتنا به خطر و خستگی.

هلال‌احمر یک سازمان صرف نیست؛ یک جریان زنده، پویا و ریشه‌دار در متن جامعه است. در میدان امداد و نجات، حتی در سخت‌ترین شرایط، زیر آتش، در میان رنج و فقدان، با زمان می‌جنگیم تا زندگی را از دل مرگ بیرون بکشیم. اما رسالت ما به همین‌جا ختم نمی‌شود.

در عرصه اجتماعی، مرهم‌گذار دل‌های شکسته‌ایم؛ در حوزه آموزش، معماران جامعه‌ای آگاه، مقاوم و آماده. ما بر این باوریم که هر خانه باید یک سنگر آمادگی و هر انسان یک امدادگر بالقوه باشد؛ چرا که دانایی، قدرتمندترین ابزار نجات است.

در مسیر خدمت‌رسانی، تنها به لحظه بحران بسنده نمی‌کنیم؛ بلکه در بازسازی زندگی‌ها، احیای امید و همراهی مستمر با مردم، حضوری جهادی و بی‌وقفه داریم. تیم‌های «سحر» و داوطلبان متخصص ما، در سامانه ۴۰۳۰، شبانه‌روز در کنار هموطنان هستند و لحظه‌ای آنان را تنها نمی‌گذارند. افتخار بزرگ ما، نیروی انسانی مؤمن، متخصص، شجاع و جهادی ماست؛ سرمایه‌ای بی‌بدیل برای ملت.

در برابر رنج انسان، سکوت جایز نیست. ما با اقتدار در عرصه‌های بین‌المللی حضور داریم و از حقوق ملت‌ها با صلابت دفاع می‌کنیم. صدای مظلومان را در مجامع جهانی طنین‌انداز می‌کنیم و برای کاهش آلام بشری، پیگیری‌هایی مستمر، مستند و اثرگذار داریم.

در حوزه حقوقی نیز، حمایت از آسیب‌دیدگان را تا تحقق کامل عدالت دنبال می‌کنیم. امدادرسانی، تنها به لحظه نجات محدود نمی‌شود؛ بلکه دفاع از کرامت و حقوق انسان‌ها در ادامه مسیر، بخش جدایی‌ناپذیر این رسالت الهی است.

با تلاش‌های شبانه‌روزی معاون شجاع و پرتلاش بین‌الملل جمعیت هلال‌احمر ، موارد نقض حقوق بشر دوستانه به‌صورت مستند و روزانه به مراجع قانونی جهانی، از جمله نهادهای وابسته به سازمان ملل، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و فدراسیون جهانی، ارسال می‌شود. این پیگیری‌های مقتدرانه، منجر به صدور بیانیه‌ها و محکومیت‌های گسترده شده و حمایت رؤسای جمعیت‌های ملی را به همراه داشته است. در کنار آن، ساماندهی کمک‌های بین‌المللی نیز با نظمی جهادی و عزمی استوار دنبال می‌شود.

هلال‌احمر از مردم جدا نیست؛ از دل مردم برخاسته و با مردم معنا می‌یابد. حضور امدادگران در مراسم مردمی، از تشییع پیکر مطهر شهدا تا اجتماعات عظیم ملی و مذهبی، جلوه‌ای از این پیوند عمیق با فرهنگ ایثار و فداکاری است.

ما در کنار مردم هستیم؛ برای خدمت، برای آرامش، برای پاسداری از سلامت و کرامت آنان. این حضور، یک مأموریت اداری نیست؛ افتخاری است که با جان و دل آن را پاس می‌داریم.

در این مسیر، حمایت و محبت مردم بزرگ‌ترین پشتوانه ماست. ما خود را خادم این ملت می‌دانیم و اگر هزار بار جان دهیم و دوباره برخیزیم، باز هم با افتخار اعلام می‌کنیم که در کنار مردم غیور خواهیم ماند؛ بی‌هیچ محدودیتی، با تمام توان و تا آخرین نفس.

امدادگران ما، با جسم‌هایی خسته اما روح‌هایی استوار و بلند، با لباس‌هایی آغشته به گرد و غبار اما دل‌هایی لبریز از نور و ایمان، به میدان می‌آیند. این غبار، نه نشان فرسودگی، که نشان افتخار است؛ هر ذره‌اش گواه نجات یک جان است.

دستان‌شان، دستان امید است… و حضورشان، تداوم زندگی، سرشار از ایمان، عزت و امید.»