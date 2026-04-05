تحول اقتصادی با جذب سرمایه گذاران؛ لزوم تسریع در پرداخت تسهیلات

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر عبداللهی صبح یکشنبه در دیدار با نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی، ضمن تسلیت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، فرماندهان شهید و شهروندان بی‌گناه، از گزارش ارائه‌شده در حوزه اقتصادی استان تقدیر کرد.

وی با اشاره به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری، سرمایه‌گذاری خارجی را یکی از مهم‌ترین محورهای توسعه استان دانست و گفت: سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند نقش مؤثری در تقویت بنیان اقتصادی و کاهش محرومیت‌های خراسان جنوبی ایفا کند.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با بیان اینکه از مجموع ۱۸ پروژه مصوب سرمایه گذاری خارجی، ۱۱ پروژه به مرحله اجرا رسیده است، افزود: یکی از نمونه‌های موفق، سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی خورشیدی است که نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای استان در جذب سرمایه‌گذاران خارجی است.

عبداللهی با تأکید بر ضرورت تداوم این روند در سال جاری بیان کرد: اقتصاد استان باید به سمت بهبود حرکت کند و در این مسیر، جذب منابع دولتی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی از ارکان اصلی به شمار می‌رود.

وی همچنین به موضوع منابع تبصره‌ای اشاره کرد و گفت: تأمین و تخصیص به‌موقع این منابع می‌تواند نقش مهمی در پیشبرد پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای استان داشته باشد.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی یکی از چالش‌های مهم حوزه اقتصاد را وضعیت پیمانکاران دانست و تصریح کرد: اجرای پروژه‌های عمرانی بدون پرداخت به‌موقع مطالبات پیمانکاران امکان‌پذیر نیست و دستگاه‌های اجرایی باید در این زمینه اهتمام جدی داشته باشند.

عبداللهی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع نرخ تورم در استان پرداخت و گفت: اگرچه اعلام پایین بودن نرخ تورم موضوع مثبتی تلقی می‌شود، اما باید با احتیاط به آن نگاه کرد، چراکه کاهش قدرت خرید مردم می‌تواند یکی از دلایل این وضعیت باشد.

وی ادامه داد: زمانی که مردم توان خرید ندارند، طبیعی است که تقاضا کاهش یافته و به تبع آن، نرخ تورم نیز پایین‌تر نشان داده شود؛ بنابراین نباید صرفاً به آمارها اکتفا کرد و لازم است وضعیت واقعی معیشت مردم مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به تفاوت قیمت برخی کالاها در استان نسبت به سایر نقاط کشور افزود: در برخی اقلام اساسی، قیمت‌ها در خراسان جنوبی حتی بالاتر از کلان‌شهرهاست که این موضوع نشان‌دهنده وجود مشکلات در حوزه تأمین و توزیع است.

عبداللهی همچنین بر لزوم نظارت دقیق بر عملکرد سرمایه‌گذاران تأکید کرد و گفت: برخی سوءاستفاده‌ها از جمله عدم پرداخت حقوق کارگران، بدهی به دستگاه‌های خدماتی و انتقال منابع به حساب‌های شخصی، قابل قبول نیست و نباید به الگویی تبدیل شود.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در برابر تضییع حقوق کارگران و تخلفات اقتصادی با جدیت برخورد خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی در ادامه به مشکلات موجود در نظام بانکی و پرداخت تسهیلات اشاره کرد و افزود: تأخیر در پرداخت تسهیلات و اختلال در سامانه‌ها موجب بروز مشکلات برای مردم و فعالان اقتصادی شده و لازم است بانک‌ها تدابیر لازم را برای رفع این مسائل اتخاذ کنند.

عبداللهی در پایان تأکید کرد: برای عبور از شرایط اقتصادی موجود، باید تصمیمات عملیاتی، نظارت مؤثر و همراهی همه دستگاه‌ها در دستور کار قرار گیرد تا شاهد بهبود واقعی در معیشت مردم باشیم.