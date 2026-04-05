به گزارش خبرگزاری مهر، ان بی سی نیوز در گزارشی نوشته است: «کمتر از ۴۸ ساعت پس از آنکه دونالد ترامپ به آمریکایی‌ها گفت ارتش ایالات متحده «ایران را شکست داده و کاملاً نابود کرده است»، ایران یک جنگنده را سرنگون کرد؛ رخدادی که نیروهای آمریکایی را وارد یک عملیات پرخطر برای نجات دو نظامی در عمق خاک ایران کرد. ایران همچنین دو بالگرد بلک‌هاوک و یک هواپیمای تهاجمی را که در عملیات جست‌وجو و نجات مشارکت داشتند، هدف قرار داد. حمله ایران به این جنگنده در روز جمعه، نخستین مورد طی چند دهه اخیر بود که یک جنگنده آمریکایی بر اثر آتش دشمن ساقط می‌شود. یکی از نظامیان آمریکایی نجات یافت، در حالی که ارتش آمریکا جست‌وجو برای یافتن فرد دوم را ادامه داد.

به گفته یک مقام آمریکایی، نیروهای حاضر در بالگرد بلک‌هاوک تنها جراحات جزئی برداشتند و خلبان هواپیمای تهاجمی ای-۱۰ تاندربولت با موفقیت در حریم هوایی کویت اجکت کرد. این تحولات می‌تواند نقطه عطفی برای آمریکایی‌ها در این جنگ باشد؛ زیرا روایت کاخ سفید از روند جنگ که بر موفقیت‌های نظامی آمریکا تأکید دارد و تهدیدهای باقی‌مانده از سوی ایران را کم‌اهمیت جلوه می‌دهد اکنون با واقعیت‌های سخت میدان در تضاد قرار گرفته است. »