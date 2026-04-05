العهد: حزب الله لبنان ساختار محاسباتی دشمن را مخدوش کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه العهد در یادداشتی به قلم «جهاد حیدر» بر این نکته تأکید کرد که تأثیر واقعی مقاومت در تقابل اخیر با اسرائیل، فراتر از نتایج مستقیم میدانی بوده و مهمتر از آن، «ساختار تخمین و محاسبات دشمن» را دگرگون کرده است.
در این یادداشت آمده است: پیش از این جنگ، تصور رایج این بود که حزبالله به دلیل محدودیتها نمیتواند وارد یک درگیری گسترده شود، اما مقاومت در عمل نشان داد که این فرضیه اشتباه است. قدرت واقعی مقاومت نه در آتش سنگین، بلکه در «توانایی ادامه دادن تحت فشار بدون از هم پاشیدگی» است.
نویسنده العهد نوشت: این موضوع باعث اختلال در پیشبینیهای دشمن شد، اشتیاق او را برای توسعه اشغالگری کاهش داد و مخالفان سیاسی مقاومت را در داخل لبنان دچار بحران اعتبار کرد. در نتیجه، مقاومت توانست توازنی مبتنی بر درک متقابل از حدود امکان ایجاد کند. دستاورد اصلی این است که مقاومت نه فقط توان خود، بلکه «ادراک دیگران از تواناییهایش» را تغییر داده و بدین ترتیب، معادلات تصمیمگیری را در آینده بازتعریف کرده است.
نظر شما