به گزارش خبرگزاری مهر، المسیره در گفتگویی با حسن مقلّد، کارشناس اقتصادی، نوشت: اقتصاد رژیم صهیونیستی با رکود ۲.۵ درصدی در سه ماهه اول سال جاری و احتمال رسیدن به ۹.۵ درصد در صورت ادامه جنگ، دچار بدترین وضعیت دهههای اخیر شده است.
وی تصریح کرد: بیش از ۷۶ هزار شرکت آسیب دیده یا ورشکسته، خسارت روزانه ۲ تا ۲.۵ میلیون دلاری، تعطیلی بندر ایلات، اختلال ۳۰ درصدی فعالیت در شمال به دلیل جبهه لبنان، و بحران انرژی ناشی از هدف قرار گرفتن پالایشگاه حیفا از جمله خسارات است.
مقلّد تأکید کرد این بحران یک بنبست وجودی و ساختاری برای رژیم است و حتی توقف جنگ نیز بهبود سریع را ممکن نمیکند. همچنین افزایش قیمت نفت به بالای ۱۱۸ دلار، بدهی ۲.۲ تریلیون دلاری آمریکا و بحران انرژی اروپا از پیامدهای جهانی این جنگ است.
نظر شما