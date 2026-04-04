درصورت گسترش شرارت همه منطقه برای دشمن جهنم خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر،سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گزارشی از اقدامات امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران علیه مواضع آمریکایی صهیونی را اعلام کرد. متن اطلاعیه بشر ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
موج نود و سوم عملیات وعده صادق ۴ با رمز مبارک «السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادته» در عصر روز جمعه علیه اهدافی در شمال و قلب سرزمینهای اشغالی به اجرا درآمد. مراکز تجمع و پشتیبانی رزمی صهیونیستها در مناطق شمالی و مرکزی سرزمینهای اشغالی مورد اصابت دقیق قرار گرفتند. حملات این موج با ترکیبی از موشکهای سوخت جامد و مایع و پهپادهای انهدامی صورت گرفته است.
بامداد امروز شنبه در موج ۹۴ عملیات بعدی صادق ۴ با رمز مقدس «یا ام البنین»، مراکز صنعتی نظامی در مرکز و جنوب سرزمینهای اشغالی با موشکهای بالستیک خرمشهر، عماد و خیبرشکن و پهپادهای انهدامی مورد اصابت قرار گرفتند. در این موج نقاطی در دیمونا، نقب، به رستم و نامادگان هدف حمله قرار گرفتند.
همچنین در مرحله دوم موج ۹۴ عملیات صادق ۴، مرکز آمادهسازی بالگردهای شینوک و سولههای نگهداری تجهیزات آن در پایگاه الحدیری با ترکیبی از موشکهای بالستیک و پهپاد مورد اصابت قرار گرفت. مقاومت اسلامی عراق نیز در ساعات گذشته موفق به انجام ۱۹ عملیات موشکی و پهپادی علیه اهداف آمریکایی و صهیونی شده است.
عملیات گسترده نیروهای دریایی و هوافضای سپاه در صبح امروز در موج ۹۵ با رمز «یا حسن ابن علی علیهالسلام» با موشکهای حاج قاسم، خیبرشکن و قدر اجرا شدند. در این موج نقاطی در بنی براک، به تختا، تلآویو، راماتگان و کریا چمونه با موشکهای چندکلاهکی قدر مورد هدف سنگین قرار گرفتند.
در ادامه، آتشبارهای هایماس ارتش تروریستی آمریکا در جزیره بوبیان کویت، سامانه پاتریوت آمریکایی در شمال بحرین، محل تجمع شلیککنندگان موشکهای آمریکایی، محل تجمع فرماندهان ارشد و مربیان ارتش تروریست آمریکا در امارات، و شرکت فناوری هوش مصنوعی اوراکل آمریکایی در امارات بخشی از اهداف شاخص این حملات بودند. یک فروند کشتی تجاری تحت مالکیت رژیم صهیونیستی و با پرچم کشور ثالث هم در بندر خلیفه بن سلمان بحرین مورد هدف پرتابهای قدرتمند نیروی دریایی قرار گرفت.
فراموش نکنید که در صورت گسترش شرارت، کل منطقه به جهنمی برایتان تبدیل خواهد شد. سراب شکست جمهوری اسلامی ایران تبدیل به باتلاقی برای فرو رفتنتان شده است.
و النصر من عندالله العزیز الحکیم.
