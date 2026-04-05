پیشنهاد مدیران عامل برای برگزاری ادامه رقابت های لیگ برتر

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هم اندیشی مسئولان فوتبال امروز یکشنبه با حضور مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ و نایب رئیس فدراسیون فوتبال، هدایت ممبنی دبیر کل فدراسیون، محمدرضا کشوری فرد دبیر سازمان لیگ و سایر مدیران فدراسیون و سازمان لیگ به همراه ۱۶ مدیرعامل باشگاه لیگ برتری به صورت وبینار برگزار شد. در ابتدای این نشست ضمن قدردانی از مجاهدت های دلیرمردان جان برکف نیروهای مسلح، تلاش های شبانه روزی نیروهای امدادی و مقاومت جانانه مردم مقاوم وهمیشه در صحنه، توسط ریاست فدراسیون فوتبال در خصوص وضعیت ادامه برگزاری مسابقات بیست و پنجمین دوره لیگ برتر در شرایط جنگی بحث و تبادل نظر شد و پس از بررسی های لازم و در نظر گرفتن جوانب مختلف از جمله پیشنهادهای ارایه شده تصمیم نهایی در روزهای آتی اتخاذ و اعلام می شود.

کد مطلب 6792227