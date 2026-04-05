تاکید پرسپولیس بر برگزاری ادامه لیگ/ انتخاب قهرمان در فضایی فوتبالی

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست هماهنگی مدیران لیگ برتری که امروز یکشنبه برگزار شد، با وجود مخالفت برخی از باشگاه‌ها با توجه به شرایط فعلی و هزینه‌های سنگین برگزاری لیگ به صورت متمرکز، پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، با تأکید بر خواست و مطالبه هواداران میلیونی، همچنین مسئولیت در قبال مالکین و سهامداران باشگاه بر برگزاری لیگ و مشخص شدن تیم قهرمان در فضای عادلانه و کاملا فوتبالی، بر ضرورت برگزاری رقابت‌های لیگ اصرار ویژه‌ای داشت.

وی ضمن بیان اهمیت حفظ انسجام و پویایی فوتبال کشور، بر نقش لیگ در ایجاد امید و نشاط در جامعه تأکید کرد.

با این حال، در پایان جلسه اعلام شد که باشگاه پرسپولیس همچون گذشته، خود را متعهد به رعایت تصمیمات نهایی فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ دانسته و در چارچوب مصوبات رسمی عمل خواهد کرد.

باشگاه پرسپولیس که در روز تجاوز به زیرساخت‌ها مراتب همدردی و همراهی خود را اعلام کرده بود، همچنین بار دیگر ضمن ابراز همدردی عمیق با مدیران و کارکنان شرکت‌های فولاد اصفهان و خوزستان، مراتب تأسف و تأثر خود را از حوادث اخیر اعلام کرده و این‌گونه اقدامات و حملات از سوی رژیم‌ صهیونیستی و آمریکا را به‌ شدت محکوم می‌نماید.