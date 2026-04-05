رامین سمیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به هدف اصلی طرح نظارتی گسترده روی تولید و عرضه فرآورده‌های دامی و شناسایی تخلفات بهداشتی در استان، اظهار کرد: حفظ سلامت و امنیت غذایی شهروندان از مهم‌ترین اهداف اجرای این برنامه نظارتی بوده است و در این دوره بیش از ۹ هزار بازدید از مراکز تولید و عرضه فرآورده‌های خام دامی انجام شد.

وی افزود: در این طرح بیش از ۱۰ هزار رأس گوسفند و بز، ۳ هزار رأس گاو و گوساله و بیش از ۳.۵ میلیون قطعه طیور مورد بازرسی قرار گرفتند تا کیفیت و سلامت محصولات تأمین شود.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه با اشاره به تأمین نیاز بازار در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان گفت: در این مدت بیش از ۱۰۰۰ تن گوشت قرمز و بیش از ۸۰۰۰ تن گوشت سفید در سطح استان تولید و عرضه شده است.

سمیعیان تصریح کرد: در مجموع بیش از ۸ تن فرآورده خام دامی غیربهداشتی از چرخه مصرف حذف و معدوم شده و ۲۷۰ مورد تخلف بهداشتی شناسایی شد که ۱۲ پرونده آن به مراجع قضایی ارجاع شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه این طرح ویژه به پایان رسیده است، اما نظارت‌ها بر مراکز تولید و عرضه فرآورده‌های خام دامی به صورت مستمر و روتین ادامه خواهد داشت تا سلامت غذایی مردم تضمین شود.