رامین سمیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرح نظارت و بازرسی میدانی بر مراکز عرضه فرآورده‌های پروتئینی و ماهی در سطح استان خبر داد و اظهار کرد: نظارت‌های تخصصی دامپزشکی با حضور کارشناسان فنی اداره‌کل و در چارچوب ضوابط بهداشتی و دستورالعمل‌های سازمانی به‌صورت مستمر در حال انجام است.

وی با اشاره به انجام بازدیدهای سرزده از واحدهای صنفی عرضه‌کننده گوشت قرمز، گوشت مرغ و آبزیان افزود: در جریان این بازرسی‌ها، نحوه نگهداری، شرایط بهداشتی، تاریخ تولید و انقضا، زنجیره سرد و رعایت استانداردهای حمل و عرضه به‌صورت دقیق مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، اقدامات قانونی لازم در کوتاه‌ترین زمان اعمال خواهد شد.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت سلامت فرآورده‌های خام دامی در تأمین امنیت غذایی جامعه تصریح کرد: همکاری اصناف و بهره‌برداران با ناظران دامپزشکی نقش مؤثری در ارتقای سطح بهداشت بازار و افزایش اعتماد عمومی دارد.

سمیعیان همچنین از شهروندان خواست در هنگام خرید، به مهر و برچسب‌های بهداشتی دامپزشکی توجه کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه‌های ارتباطی اداره‌کل دامپزشکی استان اطلاع‌رسانی کنند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این طرح نظارتی با هدف کنترل مستمر بازار، پیشگیری از عرضه فرآورده‌های ناسالم و تضمین سلامت مصرف‌کنندگان در سطح استان کرمانشاه ادامه خواهد داشت.