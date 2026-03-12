مدیرکل دامپزشکی کرمانشاه: دامپزشکی در خط مقدم سلامت جامعه است

رامین سمیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دامپزشکی امروز صرفاً یک نهاد نظارتی در حوزه کشتارگاه‌ها یا مراکز عرضه نیست، بلکه بخشی از ساختار تأمین سلامت جامعه محسوب می‌شود. بخش قابل توجهی از مواد غذایی مصرفی مردم منشأ دامی دارد و نظارت بر سلامت این محصولات مسئولیتی است که دامپزشکی از مرحله تولید تا مصرف بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه سلامت غذا از محل تولید آغاز می‌شود، افزود: نظارت‌های دامپزشکی از مرحله پرورش دام و طیور، کنترل بیماری‌ها و پایش بهداشتی واحدهای تولیدی آغاز می‌شود و در مراحل حمل‌ونقل، فرآوری و عرضه ادامه می‌یابد تا محصولی سالم و ایمن به دست مصرف‌کننده برسد. این زنجیره نظارتی در واقع همان مسیری است که از مزرعه تا سفره مردم امتداد دارد.

اهمیت پیشگیری از بیماری‌های مشترک انسان و دام

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه در ادامه با تأکید بر اهمیت بیماری‌های مشترک میان انسان و دام گفت: یکی از مأموریت‌های اصلی دامپزشکی پیشگیری و کنترل بیماری‌هایی است که می‌توانند سلامت انسان را تهدید کنند. پایش مستمر بیماری‌ها، اجرای برنامه‌های واکسیناسیون و مراقبت‌های اپیدمیولوژیک از جمله اقداماتی است که در این حوزه به صورت مستمر انجام می‌شود.

سمیعیان با اشاره به اینکه پیشگیری مؤثرترین و کم‌هزینه‌ترین راهبرد در حوزه سلامت است تصریح کرد: زمانی که بیماری‌ها در مراحل اولیه کنترل شوند، هم سلامت جامعه حفظ می‌شود و هم خسارات اقتصادی وارد شده به بخش تولید کاهش می‌یابد. به همین دلیل تقویت اقدامات پیشگیرانه و افزایش سطح مراقبت‌های بهداشتی در واحدهای تولیدی از مهم‌ترین رویکردهای دامپزشکی است.

نقش دامپزشکی در پایداری تولید و اقتصاد دامپروری

وی نقش دامپزشکی در پایداری تولید و اقتصاد دامپروری را نیز قابل توجه دانست و اظهار کرد: سلامت دام و طیور ارتباط مستقیمی با بهره‌وری تولید دارد. هرچه سطح بهداشت و کنترل بیماری‌ها در واحدهای دامداری و مرغداری بالاتر باشد، تلفات کاهش می‌یابد و تولیدکنندگان می‌توانند با ثبات بیشتری فعالیت کنند. در واقع دامپزشکی علاوه بر نقش نظارتی، یکی از ارکان حمایت از تولید در این بخش محسوب می‌شود.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کشتار غیرمجاز دام اشاره کرد و گفت: کشتار خارج از چرخه نظارت بهداشتی می‌تواند مخاطرات جدی برای سلامت جامعه ایجاد کند. به همین دلیل نظارت بر فرآیند کشتار و هدایت آن به کشتارگاه‌های مجاز از جمله اقدامات مهم دامپزشکی است که با همکاری دستگاه‌های مرتبط دنبال می‌شود.

دامپزشکی بخشی از نظام پدافند سلامت و امنیت زیستی

سمیعیان همچنین با اشاره به ابعاد جدید مأموریت‌های دامپزشکی در جهان امروز افزود: در شرایط کنونی تهدیدهای زیستی و بیماری‌های دامی می‌توانند آثار گسترده‌ای بر سلامت جامعه و حتی اقتصاد کشورها داشته باشند. از این منظر دامپزشکی بخشی از نظام پدافند سلامت و امنیت زیستی محسوب می‌شود و نقش مهمی در مدیریت چنین تهدیدهایی دارد.

وی در ادامه به نقش مردم در تکمیل زنجیره سلامت غذایی اشاره کرد و گفت: شهروندان می‌توانند با خرید فرآورده‌های دامی از مراکز مجاز و دارای مجوز بهداشتی و توجه به نشان‌های نظارتی دامپزشکی، در حفظ سلامت خود و جامعه نقش مؤثری ایفا کنند.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه در پایان با اشاره به برنامه‌های این مجموعه برای ارتقای خدمات دامپزشکی در استان گفت: توسعه نظارت‌های هوشمند، ارتقای سطح آموزش بهره‌برداران، تقویت همکاری‌های بین‌بخشی و افزایش آگاهی عمومی از جمله اقداماتی است که در راستای ارتقای سلامت فرآورده‌های دامی و حمایت از تولید در استان دنبال می‌شود.