امحای بیش از ۱۲۰ کیلوگرم فرآورده دامی غیرقابل مصرف در کرمانشاه

تورج کرمیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جریان بازرسی‌های مستمر و بهداشتی کارشناسان دامپزشکی از مراکز نگهداری و عرضه فرآورده‌های خام دامی در سطح شهرستان، بیش از ۱۲۰ کیلوگرم گوشت و آلایش دامی غیرقابل مصرف شناسایی و ضبط شد.

وی افزود: این فرآورده‌ها پس از طی مراحل قانونی از چرخه مصرف انسانی خارج و با نظارت دامپزشکی امحا شدند تا از هرگونه تهدید برای سلامت شهروندان جلوگیری شود.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کرمانشاه با تأکید بر اینکه نظارت بر سلامت فرآورده‌های خام دامی از اولویت‌های اصلی دامپزشکی است، تصریح کرد: کارشناسان این اداره به‌صورت روزانه بر مراکز نگهداری، عرضه و توزیع این محصولات نظارت دارند تا از ورود فرآورده‌های ناسالم به زنجیره غذایی مردم جلوگیری شود.

کرمیان با بیان اینکه سلامت غذایی شهروندان خط قرمز دامپزشکی است، گفت: با هرگونه تخلف بهداشتی در حوزه تولید، نگهداری و عرضه فرآورده‌های خام دامی بدون اغماض و مطابق ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.

وی از شهروندان خواست فرآورده‌های مورد نیاز خود را تنها از مراکز مجاز و دارای تأییدیه دامپزشکی تهیه کنند و افزود: در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، موضوع را برای پیگیری به اداره دامپزشکی اطلاع دهند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: دامپزشکی یکی از ارکان مهم تأمین امنیت غذایی جامعه است و مجموعه دامپزشکی شهرستان کرمانشاه با جدیت صیانت از سلامت سفره مردم را دنبال می‌کند.