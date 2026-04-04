رامین سمیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استمرار نظارت‌های تخصصی دامپزشکی در مراکز تولید و عرضه فرآورده‌های خام دامی، اظهار کرد: در جریان بازرسی‌های دقیق و بهداشتی کارشناسان دامپزشکی مستقر در کشتارگاه‌های طیور استان، تعدادی مرغ که به دلیل شرایط نامناسب بهداشتی و عدم احراز استانداردهای لازم برای مصرف انسانی غیرقابل مصرف تشخیص داده شدند، شناسایی گردید.

وی افزود: این لاشه‌های غیربهداشتی بلافاصله پس از شناسایی، ضبط شده و با رعایت کامل ضوابط ایمنی و مقررات سازمان دامپزشکی به صورت اصولی معدوم‌سازی شدند.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه با تأکید بر نقش مهم و کلیدی این سازمان در صیانت از سلامت عمومی جامعه، تصریح کرد: نظارت‌های تخصصی دامپزشکی در کشتارگاه‌های طیور استان به‌صورت مستمر و در تمامی مراحل شامل کشتار، بازرسی لاشه، فرآوری، بسته‌بندی و آماده‌سازی برای عرضه به دقت انجام می‌شود تا از ورود هرگونه محصول غیرسالم و بی‌کیفیت به چرخه توزیع و بازار مصرف اکیداً جلوگیری شود.

سمیعیان بیان کرد: کارشناسان دامپزشکی با حضور دائم و شبانه‌روزی در کشتارگاه‌ها و انجام معاینات تخصصی قبل و بعد از کشتار، سلامت طیور و کیفیت لاشه‌ها را به‌دقت بررسی می‌کنند. وی تأکید کرد که در صورت مشاهده هرگونه موردی که مغایر با ضوابط بهداشتی باشد، بلافاصله اقدامات قانونی قاطع از جمله ضبط و معدوم‌سازی محصولِ ناسالم انجام خواهد شد.

وی در پایان با یادآوری اهمیت بالای نظارت‌های پیشگیرانه در حوزه سلامت مواد غذایی، خاطرنشان کرد: مجموعه دامپزشکی استان کرمانشاه با تکیه بر دانش، تخصص و نظارت‌های علمی خود با تمام توان تلاش می‌کند تا امنیت و سلامت سفره غذایی مردم به‌طور کامل حفظ شود و اجازه نخواهد داد هیچ‌گونه فرآورده خام دامی فاقد استانداردهای بهداشتی به دست مصرف‌کنندگان هم‌استانی برسد.