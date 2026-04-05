به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن ـ هیبنا، بازدید میدانی و نظارتی دکتر خورسندیان و مدیران ارشد بانک از شعب کشیک توانیر و یوسف‌آباد تهران و معاونت مالی شامل ادارات کل حسابداری، مالی نظام‌های پرداخت الکترونیک، نقدینگی و خزانه‌داری و مهندسی مالی و امور شرکت‌ها در حالی صورت گرفت که همچنان کشور درگیر جنگ رمضان و شرایط خاصی است.

مدیرعامل بانک مسکن طی گفتگوی صمیمانه با همکاران با اشاره به نقش مهم واحدهای مالی در پشتیبانی از برنامه‌ها و اهداف کلان بانک مسکن گفت: ستاد مالی یکی از بخش‌های راهبردی بانک است که دقت، نظم و هماهنگی در آن، تأثیر مستقیمی بر سلامت مالی و پیشبرد اهداف مجموعه دارد.

وی با اشاره به اهمیت انضباط مالی، بهره‌وری و دقت در اجرای برنامه‌ها اظهار کرد: در شرایط فعلی، مدیریت صحیح منابع، رعایت اصول حرفه‌ای و هماهنگی میان بخش‌های مختلف، از ارکان اصلی موفقیت بانک است و ستاد مالی در این زمینه نقش کلیدی دارد.

مدیرعامل بانک مسکن در جریان این دیدارها با بیان اینکه کارکنان، سرمایه اصلی بانک مسکن هستند، گفت: تلاش‌ها و همراهی شما در سال گذشته به ویژه حفظ سنگر خدمت در جنگ رمضان شایسته تقدیر است و یقین دارم با همین روحیه مسئولیت‌پذیری و همدلی، می‌توانیم در سال جدید نیز خدماتی درخور شأن مردم و مشتریان ارائه کنیم.

دکتر خورسندیان همچنین خاطرنشان کرد: رضایت مردم و اعتماد مشتریان، حاصل تلاش صادقانه، رفتار حرفه‌ای و پاسخ‌گویی مسئولانه همه همکاران در شعب و واحدهای پشتیبان است. این مسیر باید با جدیت، دلسوزی و نگاه رو به جلو دنبال شود.

وی افزود: جهاد اقتصادی در شرایط ویژه امروز و پشتیبانی از رونق اقتصادی از مهمترین تکالیفی است که بر عهده بانک‌هاست و می‌تواند منجر به تزریق روحیه پیشرفت و مقاومت در جامعه شود.

مدیرعامل بانک مسکن در پایان، ضمن قدردانی از تلاش همکاران به ویژه در ستاد مالی تصریح کرد: از زحمات شما در پشتیبانی از فعالیت‌های بانک صمیمانه تشکر می‌کنم و امیدوارم در سال جدید، با همدلی، دقت و نگاه مسئولانه، شاهد ارتقای بیشتر کارآمدی و سلامت مالی بانک مسکن باشیم.