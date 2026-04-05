به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع اسرائیلی از درگیریهای شدید میان نیروهای ارتش اسرائیل و حزبالله در جنوب لبنان خبر دادند. رسانههای رژیم صهیونیستی از فرود بالگرد امداد ارتش اسرائیل در بیمارستان زیو در صفد اشغالی پس از بازگشت از جنوب لبنان خبر دادند.
رسانههای اسرائیلی اذعان کردند: توان آتش حزبالله با ادعاهای مطرحشده درباره نابودی آن همخوانی ندارد. حزبالله یک موشک زمینبهزمین بهسوی نقطهای راهبردی در شمال شلیک کرد. هیچکس اینجا واقعاً توان حزبالله، میزان پایداری آن و مدت زمان ادامه شلیک موشکها را درک نمیکند. توان آتش حزبالله با آنچه طی یکسالونیم گذشته درباره «نابودی» شنیدهایم، هیچ تطابقی ندارد.
کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی اعلام کرد: حزبالله توان شلیک روزانه حدود ۲۰۰ موشک بهسوی اسرائیل را برای هفتههای طولانی دارد و به نظر میرسد ارتش اسرائیل حتی در کاهش این تعداد هم موفق نخواهد شد.
از سوی دیگر خبرنگار المیادین در جنوب از شلیک پهپادها از لبنان و به صدا درآمدن آژیر خطر در شهرکهای الجلیل غربی خبر داد. آژیر هشدار در معالوت ترشیحا و اطراف آن در الجلیل غربی بهدلیل احتمال نفوذ پهپادها به صدا درآمد.
خبرنگار المیادین در جنوب از حمله هوایی اسرائیل به شهرک ارنون در شهرستان نبطیه خبر داد. آژیر خطر در الجلیل غربی از بیم نفوذ پهپادها به صدا درآمد.
