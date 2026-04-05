به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اذعان کرد که سرلشکر رافائل میلو، فرمانده جبهه شمالی ارتش اسرائیل، در یک فایل صوتی فاش شده از جلسهای محرمانه در گفتگو با ساکنان شهرک مسکاف عام، اعتراف کرده است که «تشکیلات نظامی تل آویو از توانمندی حزبالله در بازسازی قدرت خود شگفتزده شده است.»
بر اساس این گزارش، میلو اظهار داشت که ارزیابیهای اولیه پس از جنگ ۲۰۲۴ علیه لبنان در مورد تخریب قدرت حزبالله «بیش از حد خوشبینانه» بوده است.
وی به تناقض آشکار بین ارزیابی های ارتش صهیونیستی در خصوص حزب الله و واقعیت فعلی در میدان نیز پرداخت و افزود که این شکاف در حضور مداوم حزبالله و تواناییهای عملیاتی آن، مشهود است.
مقاومت اسلامی لبنان همچنان عملیات دردناکی را ضد مواضع و تجمعات اشغالگران صهیونیستی در جنوب لبنان و سرزمینهای اشغالی فلسطین انجام داده و خسارات مالی و انسانی زیادی را وارد میکند که بخشی از پاسخ طبیعی آن به تجاوز مداوم رژیم صهیونیستی به لبنان است که حتی از زمان امضای توافق آتش بس در لبنان نیز متوقف نشده است.
یدیعوت آحارونوت: شکست حزبالله و ایران یک توهم است
یک روزنامه صهیونیستی فاش کرد که ادعاهای مربوط به شکست حزبالله یا ایران با واقعیت میدانی در تضاد است و در نهایت منجر به نابودی رژیم صهیونیستی خواهد شد.
روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت در گزارشی نوشت که اظهارات «متکبرانه» سران رژیم صهیونیستی در مورد شکست حزبالله و ایران «به ناامیدی منجر خواهد شد.»
این روزنامه افزود که خلع سلاح حزبالله محقق نخواهد شد، حتی اگر یسرائیل کاتس، وزیر جنگ این رژیم «تعداد ادعاهای خود در این رابطه را از ۵ بار در هفته به ۵ بار در روز افزایش دهد.»
این روزنامه صهیونیستی تلویحا به شکست دونالد ترامپ در جنگ با ایران نیز اشاره و تاکید کرد که «رئیس جمهور قدرتمندترین کشور جهان عملاً اعتراف کرده است که قصد ندارد و شاید نمیتواند تنگه هرمز را باز کند یا اورانیوم های غنی شده را از ایران خارج کند.»
