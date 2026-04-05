حملات حزب الله به پایگاهها و زیرساخت های ارتش رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزبالله اعلام کرد که پایگاه مراقبت و مدیریت عملیات هوایی میرون در شمال فلسطین اشغالی را با شلیک موشکی هدف قرار داده است.
حزبالله اعلام کرد: زیرساختهای ارتش اسرائیل در شهرک معالوت ترشیحا را با حمله موشکی هدف قرار داده است.
حزبالله اعلام کرد که آویویم و یرؤون را با چند موج موشکی هدف قرار داده است.
از سوی دیگر رسانه های رژیم صهیونیستی از شنیده شدن صدای آژیر خطر در صفد خبر دادند.
خبرنگار المیادین در جنوب از شلیک موشک بهسوی فلسطین اشغالی و به صدا درآمدن آژیر خطر در میرون و اطراف آن خبر داد.
از سوی دیگر خبرنگار المیادین در جنوب از حمله پهپادی اسرائیل به منطقه الحوش خبر داد.
منابع صهیونیستی اعلام کردند که ایرانیها همچنان برخلاف پیشبینیهای ارتش رژیم صهیونیستی، شمار زیادی موشک بالستیک به سمت «اسرائیل» شلیک میکنند.
