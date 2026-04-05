به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال احمر، شاهرخ رامین، نماینده مجلس شورای اسلامی‌ با حضور در ستاد مرکزی شرایط اضطراری هلال احمر ضمن قدردانی از نیروهای هلال احمر تاکید کرد: مجلس پشتیبان جمعیت هلال احمر است.

وی افزود: این جنگ به ایران تحمیل شده است و ما بارها نشان داده ایم که جنگ طلب نیستیم و پای میز مذاکره بودیم که به ما حمله شد. دشمنان چاره ای جز دفاع برای ما نگذاشته اند و ما در حال دفاع از کشور هستیم. آن‌ها ۳ مرتبه روند دیپلماتیک را مختل کرده اند و ایران هیچگاه شروع کننده جنگ نبوده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: با این وجود مردم در مقابل دشمنان ایستاده اند و در مقابل حملات کور آنها تاب آورده اند. هلال احمر در این عرصه در کنار مردم است. قرمز و سفیدپوشان هلال احمر امروز در کمترین زمان در عرصه حاضر شده و مرهم بر زخم مردم می‌گذارند. مردمی‌ که پای کار کشور ایستاده اند و لحظه ای عقب ننشسته اند.

رامین تصریح کرد: مردم و هلال احمر امروز مأموریت بزرگی دارند و در میدان حاضر هستند و ما در مجلس نیز به شما افتخار می‌کنیم. هلال احمر تلاشگر عرصه دفاع و نماد صلح و آرامش است و کارنامه درخشانی از خود به جای گذاشته است.