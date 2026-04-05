زارع: فداکاری تولیدکنندگان موجب تقویت جبهه خودی در برابر دشمن می شود

به گزارش خبرگزاری مهر،ارسلان زارع با همراهی معاون اقتصادی استاندار، فرمانداران دشتی و تنگستان و مدیران کل جهاد کشاورزی و غله از کارخانه آرد شهرستان دشتی و تعدادی از نانوایی‌ها در تنگستان بازدید کرد.

استاندار بوشهر در جمع مدیریت و کارکنان کارخانه آرد دشتی اظهار کرد: استمرار تامین کالاهای اساسی از جمله تولید آرد در شرایط کنونی اهمیت زیادی دارد و شما تولیدکنندگان در واقع در جبهه اقتصادی، پا به پای رزمندگان و نیروهای مسلح فداکاری می‌کنید و با تامین ارزاق عمومی مورد نیاز کشور موجب تقویت جبهه خودی در برابر دشمن می شوید.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: بارندگی اخیر، خسارت زیادی به مزارع گندم در استان بوشهر وارد کرده و البته با این وجود، انتظار داریم ۱۰۰ هزار تن گندم در استان برداشت شود.

زارع تصریح کرد: ارتقای کیفیت نان از مطالبات مهم مردم استان بوشهر است که ان شاالله با اهتمام کارخانه‌های تولید آرد، این مهم محقق می‌شود.

استاندار بوشهر ابراز داشت: در شرایط کنونی، خدمات‌رسانی به مردم با تمام توان و ظرفیت موجود انجام می‌شود و نباید هیچ خللی در این روند صورت گیرد.

زارع یادآور شد: تامین کالاهای اساسی مردم از اولویت‌های استان است و در این مسیر همه دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی پای کار هستند.

وی با بیان اینکه نان مهم‌ترین مایحتاج مردم بوده و پایه سفره مردم به شمار می‌رود، گفت: کارخانه آرد دشتی دارای استانداردهای لازم است و بخش زیادی از آرد نانوایی‌های استان و همچنین آرد مورد نیاز شیرینی‌جات از همین کارخانه تامین می‌شود.

استاندار بوشهر در بازدید از نانوایی‌های شهرستان تنگستان نیز اظهار داشت: آرد مورد نیاز تمام نانوایی‌های سراسر استان تامین شده و برای تولید نان مشکلی وجود ندارد.

زارع افزود: دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌ها نیز در دستور کار قرار دارد که در همه شهرستان‌های استان این مساله مورد توجه قرار گرفته و در تنگستان نیز طبق آمار موجود، از ۸۶ نانوایی فعال، تاکنون ۱۳ نانوایی دوگانه‌سوز شده است.

