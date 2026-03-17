۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۰۵

۳۰ درصد نانوایی‌های استان بوشهر دوگانه‌سوز شدند

بوشهر- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر گفت:‌ حدود ۳۰ درصد نانوایی‌های استان بوشهر دوگانه‌سوز شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول رستمی بعد از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نظارت بر تأمین و توزیع و قیمت کالاها در همه بخش‌های بازار در استان بوشهر انجام شده و می‌شود.

وی با اشاره به نظارت بر فعالیت نانوایی ها بیان کرد: تأمین و پایداری نان در سفره مردم دنبال می‌شود و گندم را به صورت مستمر و پایدار، از طریق استان‌های دیگر تأمین کرده‌ایم.

معاون اقتصادی استاندار بوشهر بیان کرد: بیش از ۲۷۰ نانوایی معادل ۳۰ درصد نانوایی‌های استان بوشهر دوگانه‌سوز شده‌اند که امکانات لازم از جمله موتوربرق و مشعل سوخت دوگانه برای تسریع در این مهم با شتاب خوبی فراهم شد.

ارائه کالاهای اساسی با کیفیت و قیمت مناسب

وی با اشاره به بازدید از بخش‌های مختلف بازار افزود: با برنامه‌ریزی صورت گرفته، کالاهای اساسی به میزان لازم ذخیره‌سازی شده و میوه تنظیم بازاری نیز توسط تعاون روستایی و با کیفیت مطلوب و قیمت رقابتی، تامین شده است.

رستمی تصریح کرد: گندم را در اختیار کارخانه‌های سه‌گانه تولید آرد استان بوشهر قرار داده‌ایم که بحمدالله مشکلی در تامین آرد نداریم و بخشی از آرد اضطراری را نیز به شهرستان‌های ده‌گانه منتقل کرده‌ایم.

وی ادامه داد: جهادگران حوزه اقتصادی استان بوشهر نیز همدوش با رزمندگان جبهه‌ حق علیه باطل، فعال هستند و در تأمین مایحتاج روزمره مردم نهایت توان خود را به کار گرفته‌اند.

کد خبر 6777201

