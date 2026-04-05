توقیف ۲۰ خودروی حامل اتباع خارجی در شاهرود؛ ۶۰ نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی غروب یکشنبه در بازدید مراکز ایست بازرسی شاهرود از پایش مستمر محورهای مواصلاتی شهرستان خبر داد و اظهار داشت: رویکرد استمرار این طرح تامین امنیت شهروندان است.

وی با اشاره به اینکه در همین ایست بازرسی ها ماموران انتظامی موفق به شناسایی اتباع خارجی غیر مجاز شدند، افزود: طی یک هفته ۲۰ خودرو حاوی این افراد شناسایی و توقیف شد.

فرمانده انتظامی شاهرود تعداد این افراد را ۶۰ نفر اعلام کرد و اظهار داشت: ورود به کشور حتما می بایست از مبادی قانونی انجام شود.

شائینی با تاکید به اینکه هر گونه ورود و حمل اتباع بیگانه غیر مجاز جرم محسوب می شود، تصریح کرد: با این متخلفان برابر قانون برخورد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این اتباع غیر مجاز به کشور مبدا خود عودت داده می شوند، افزود: از شهروندان در خواست داریم برای ایجاد امنیت پایدار از هر گونه به کار گیری غیر مجاز این افراد به طور جد خودداری کنند.