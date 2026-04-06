حضور مستمر عوامل راهداری در میدان و رفع نواقص محورهای استان یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بابایی با حضور در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان و نشست مشترک با مدیر کل و معاونین این مجموعه به بررسی آخرین پروژه‌های در دست اقدام در این حوزه پرداخت.

استاندار یزد در این نشست، با اشاره به ایستادگی و مقاومت مردم ایران در برابر ظلم اظهار کرد: بدون تردید امروز شرورترین موجودات عالم مقابل جبهه حق قرار گرفته و متاسفانه برخی از مسلمانان ظاهری با دشمنان اسلام همراهی می‌کنند.

وی در ادامه از مدیران و کارکنان مجموعه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد برای حضور مستمر در میدان فعالیت و رفع نواقص احتمالی جاده‌ها و محورهای مواصلاتی قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه حوزه‌ راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در ارتباط مستقیم با وضعیت معیشتی مردم قرار دارد تصریح کرد: بر این اساس نظارت و رصد دقیق محموله‌های غذایی مردم از مبدا بنادر در دستور کار قرار باشد.

استاندار یزد با اشاره به افزایش میزان حمل و نقل از بندر چابهار گفت: با توجه به این مهم هیچ‌گونه تعللی در حوزه باربری و حمل‌ونقل پذیرفتنی نیست و تمامی حوزه‌ها باید همچون رزمندگان در میدان خدمت به مردم حاضر باشند.

وی از اتصال بندر شهید رجایی بندرعباس به بندر خشک یزد در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با توجه به اینکه بخشی از کالاهای رسوب شده در این بندر مواد غذایی است، مجموعه راهداری نسبت تسهیل در جابجایی محموله‌ها اقدام کند.

بابایی در پایان بر ضرورت آمادگی کامل مجموعه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای جهت تسهیل در فرایند تامین و توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و نهادهای دامی در سطح استان تاکید کرد.