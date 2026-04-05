به گزارش خبرنگار مهر، زهرا امیری، عصر یکشنبه در جریان بازدید از شهرستان پلدختر با اشاره به اهمیت مدیریت «داشت» محصولات زراعی در سایت‌ها و سازه‌های ترویجی، به تشریح ابعاد مختلف این مدیریت و نقش آن در افزایش بهره‌وری کشاورزی پرداخت.

مدیریت داشت؛ مجموعه اقدامات از استقرار گیاه تا برداشت

امیری با اشاره به اهمیت مدیریت داشت در سایت‌ها و سازه‌های ترویجی اظهار کرد: مدیریت داشت شامل مجموعه اقداماتی است که از استقرار گیاه تا زمان برداشت انجام می‌شود؛ از جمله مدیریت آبیاری، تغذیه، کنترل آفات و بیماری‌ها، واکاری، وجین، تنک، هرس و سایر عملیات به‌زراعی که به افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول منجر می‌شود.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: در سایت‌ها و سازه‌های ترویجی، به دلیل نقش آنها در انتقال دانش عملی به کشاورزان، مدیریت داشت باید به شکل دقیق‌تر، اصولی‌تر و قابل‌الگوبرداری انجام شود تا این مزارع به‌عنوان «مدرسه میدانی» برای کشاورزان عمل کنند.

نمایش عملی نتایج؛ مهم‌ترین مزیت سازه‌های ترویجی

امیری نمایش عملی نتایج را مهم‌ترین مزیت این سازه‌ها دانست و افزود: وقتی کشاورز در مزرعه ترویجی مشاهده می‌کند که با تنظیم صحیح آبیاری یا تغذیه، رشد بوته‌ها یکنواخت‌تر و عملکرد بالاتر شده است، سریع‌تر به اجرای این روش‌ها در مزرعه خود ترغیب می‌شود.

وی ادامه داد: به‌واسطه ثبت دقیق داده‌ها در سازه‌های ترویجی، کشاورزان به‌طور ملموس می‌بینند که هر تصمیم مدیریتی چه تأثیری بر رشد گیاه داشته و این امر موجب افزایش اعتماد آنها به توصیه‌های علمی می‌شود.

هفت اقدام کلیدی برای مدیریت علمی داشت

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی لرستان اقدامات کلیدی مدیریت داشت در سازه‌های ترویجی را شامل مدیریت آبیاری بر اساس نیاز واقعی گیاه و شرایط خاک، تغذیه گیاهی هدفمند متکی بر آزمون خاک و مرحله رشدی، مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری‌ها با رعایت ملاحظات محیط‌زیستی، انجام عملیات به‌زراعی شامل وجین، تنک، خاک‌ورزی حفاظتی و بهبود تهویه خاک و پایش و ثبت روزانه اطلاعات برای تصمیم‌گیری دقیق و به‌موقع برشمرد.

امیری گفت: آمارها نشان می‌دهد ترویج چهره‌به‌چهره و مشاهده مستقیم نتایج در میدان، اثربخشی بیشتری نسبت به ارائه توصیه‌های صرفاً تئوری دارد.

وی توضیح داد: بسیاری از کشاورزان پس از بازدید از این مزارع، الگوی آبیاری، نوع و میزان مصرف کود، زمان مبارزه با آفات و حتی ماشین‌آلات مورد استفاده خود را تغییر داده‌اند.

تغییر رویکرد کشاورزان؛ افزایش عملکرد و کاهش هزینه تولید

وی افزود: این تغییرات منجر به افزایش عملکرد و کاهش هزینه تولید شده است. کشاورزان با مشاهده نتایج عینی و ملموس، به تدریج رویکردهای سنتی خود را کنار گذاشته و به سمت روش‌های علمی و به‌روز حرکت می‌کنند.

امیری تأکید کرد: مدیریت داشت باید علمی، اقتصادی و سازگار با محیط‌زیست باشد و سایت‌ها و سازه‌های ترویجی بهترین محیط برای آموزش و نهادینه‌سازی این اصول محسوب می‌شوند.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی لرستان ادامه داد: هدف این است که کشاورزان با مشاهده نتایج واقعی، به‌سمت کشاورزی پایدار، مصرف بهینه نهاده‌ها و تولید محصول با کیفیت بالاتر حرکت کنند.