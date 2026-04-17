وضعیت مزارع کنگاور مطلوب ارزیابی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خزایی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کنگاور عصر جمعه به همراه مسئول مرکز جهاد کشاورزی اکبرآباد، با حضور در تعدادی از مزارع این شهرستان، از نزدیک در جریان روند تولید و مسائل کشاورزان قرار گرفتند.

وی در جریان این بازدیدها که در روستاهای زرده، رشتیان، همیانک، رحمان‌آباد و فش انجام شد، با کشاورزان به گفت‌وگو پرداخت و ضمن بررسی شرایط مزارع، توصیه‌های فنی لازم را برای بهبود عملکرد تولید ارائه کرد.

مدیر جهاد کشاورزی کنگاور با اشاره به بررسی مشکلات بخش کشاورزی در دهستان‌های فش و قزوینه افزود: مسائل مربوط به فعالیت برخی بهره‌برداران و چالش‌های موجود در این حوزه مورد ارزیابی قرار گرفت و راهکارهای لازم به کشاورزان ارائه شد.

وی همچنین به موضوع تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی اشاره کرد و گفت: در این زمینه تذکرات لازم به برخی افراد داده شد تا از بروز تخلفات جلوگیری شود.

خزایی در ادامه با اشاره به شرایط اقلیمی سال جاری تصریح کرد: با توجه به بارندگی‌های مناسب، مزارع غلات و حبوبات در وضعیت مطلوبی قرار دارند و عملیات مبارزه با علف‌های هرز و آفات نیز به‌خوبی در حال انجام است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تداوم نظارت‌های میدانی و ارائه توصیه‌های کارشناسی، نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و حمایت از کشاورزان منطقه خواهد داشت.