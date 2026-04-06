تولید ۲۵۰ هزار تن خوراک آبزیان در سال؛ جهش بزرگ در صنعت پرورش میگو

به گزارش خبرنگار مهر، مجتمع کارخانجات تولید خوراک فرادانه در سال هم اکنون به بزرگترین و تخصصی‌ترین تولیدکننده خوراک آبزیان در خاورمیانه تبدیل شده است. این شرکت با ۱۶ خط تولید و ظرفیت سالانه بیش از ۴۵۰ هزار تن، نقشی کلیدی در خودکفایی صنعت آبزی‌پروری ایفا می‌کند و به‌طور مستقیم برای ۶۰۰ نفر و به‌طور غیرمستقیم برای ۲۵۰۰ نفر اشتغال‌زایی کرده است.

فرادانه با تولید خوراک‌های تخصصی برای قزل‌آلا، کپور، میگو، ماهیان خاویاری، ماهیان دریایی و تیلاپیا، ۶۰ درصد از سهم بازار ایران را در اختیار دارد.

اسفندیار نجفی دکترای شیلات و مدیر تحقیق و توسعه شرکت فرادانه، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، به تشریح فعالیت‌های این مجموعه پرداخت و اظهار کرد: این شرکت بزرگترین زنجیره ارزش تأمین پروتئین آبزیان ایران است. کار اصلی ما خوراک آبزیان پرورشی بوده و ظرفیت سالانه تولید انواع خوراک آبزیان حدود ۲۵۰ هزار تن است.

نجفی با توضیح مفهوم زنجیره ارزش افزود: این زنجیره از تولید پودر ماهی در استان‌های شمالی و جنوبی کشور شروع می‌شود و شامل تولید خوراک، مکمل‌سازی برای خوراک آبزیان و پرورش آبزیان است.

مدیر تحقیق و توسعه شرکت فرادانه خاطرنشان کرد: حدود ۱۰۰ مزرعه تولید و پرورش قزل‌آلای رنگین‌کمان داریم که سالانه حدود ۱۰ هزار تن ماهی تولید می‌کنیم. به عبارتی نیم درصد از قزل‌آلای دنیا و یک و نیم درصد از خوراک ماهی قزل‌آلا را تولید می‌کنیم.

وی در ادامه به فعالیت‌های دریامحور شرکت اشاره کرد و گفت: در زمینه دریا محور نیز فعالیت‌های گسترده‌ای داریم که شامل تولید پودر ماهی و تأمین خوراک آبزیان دریایی مانند سیبس و میگو است. تقریباً ۷۰ درصد خوراک میگوی پرورش کشور را خودمان تولید می‌کنیم و نقش مهمی در توسعه صنعت پرورش میگو داشته‌ایم.

نجفی از ورود این مجموعه به حوزه تولید میگو خبر داد و افزود: یک مزرعه ۲۰۰ هکتاری در گواتر استان سیستان و بلوچستان خریداری و بازسازی کرده‌ایم که احتمالا امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیر تحقیق و توسعه شرکت فرادانه با اشاره به فعالیت در حوزه ماهیان خاویاری تصریح کرد: در زمینه تولید ماهیان خاویاری نیز چندین مزرعه داریم و سهم بزرگی از بازار این محصول را در اختیار داریم.

نجفی از توسعه زنجیره‌های جدید خبر داد و اظهار کرد: زنجیره‌های مختلف دیگری نیز در حال اضافه کردن هستیم. بحث روغن‌کشی از دانه‌های روغنی را در دست راه‌اندازی داریم. همچنین مجموعه صنایع غذایی را برای تولید محصولات آماده و نیمه‌آماده آبزیان راه‌اندازی خواهیم کرد تا هر محصولی که در دنیا در این حوزه وجود دارد، در ایران نیز تولید شود.

مدیر تحقیق و توسعه شرکت فرادانه با اشاره به جایگاه این مجموعه در صنعت خوراک آبزیان گفت: در بحث خوراک آبزیان، بزرگترین مجموعه با ۱۶ خط تولید هستیم.

وی در پاسخ به این سوال که بخش ویژه و شاخص شرکت در کدام حوزه است، تأکید کرد: تقریباً تمام بخش‌ها ویژه است، زیرا ما بزرگترین زنجیره ارزش را داریم. حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد خوراک آبزیان کشور را تأمین می‌کنیم و تمام مجموعه‌های آبزی‌پروری کشور مشتری ما هستند.

نجفی به محصول دانش‌بنیان این مجموعه اشاره کرد و افزود: محصول دانش‌بنیان ما، خوراک قزل‌آلای رنگین‌کمان است که برای اولین بار در کشور به عنوان دانش‌بنیان نوع یک معرفی شده است.

مدیر تحقیق و توسعه شرکت فرادانه از راه‌اندازی خطوط تولید جدید خبر داد و تصریح کرد: یک خط تولید جدید در حال راه‌اندازی است که خوراک‌های ریز و خوراک‌های نرسری و هچری را برای صنعت آبزی‌پروری تولید خواهد کرد.

وی در توضیح فناوری‌های جدید اظهار کرد: دو لبه علم در خوراک آبزیان وجود دارد. اول تولید خوراک‌های ریز با قطر کمتر از ۱۰۰ میکرون تا ۴۰۰ تا ۵۰۰ میکرون که ما تکنولوژی‌های جدید آن را وارد کشور کرده که به زودی به بهره‌برداری می‌رسد. دوم خوراک‌های پرچرب در سایزهای درشت برای گونه‌هایی مانند ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان که با چربی بالا راندمان بهتری دارند. در این دو حوزه پیشرو هستیم.

نجفی در پاسخ به سوال درباره صادرات گفت: صادرات داریم؛ هم در بحث خوراک و هم در بحث آبزیان، که بیشتر تمرکز بر روی آبزیان است. روسیه، کشورهای حوزه دریای قفقاز و دبی از جمله مقاصد صادراتی ما هستند.