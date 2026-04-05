هشدار حزب الله عراق به آمریکا و اسرائیل درباره ادامه جنگ علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، «احمد محسن فرج الحمیداوی» دبیرکل گروه مقاومت «کتائب حزبالله» عراق بامداد دوشنبه به آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره ادامه جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که امنیت در منطقه غرب آسیا یا برای همه کشورها خواهد بود یا هیچ کشوری در امنیت نخواهد بود.
الحمیداوی در بیانیهای گفت: «هفته پنجم جنگ وحشیانه و ناعادلانهای که دشمن آمریکایی و صهیونیستی به همراه برخی از همدستان عرب خود به جمهوری اسلامی تحمیل کرد، سپری شد.
پس از این مدت، مشخص است که دشمن تعادل خود را از دست داده و به حمله به بیمارستانها، پلها، مؤسسات آموزشی و زیرساختهای غیرنظامی در ایران روی آورده و بدین ترتیب تمام قوانین و هنجارهای بینالمللی را نقض کرده است.»
شبکه «المیادین» به نقل از این بیانیه گزارش داد: «در مقابل، جبهه حق همچنان پابرجاست و با قاطعیت به سمت دستیابی به اهداف خود پیش میرود. فروپاشی نهادهای امنیتی و نظامی دشمن، چه در رژیم صهیونیستی و چه در پایگاهها و منافع آمریکا در منطقه، در شرف وقوع است.
کتائب حزبالله عراق با بیان اینکه دشمن آمریکایی-صهیونیستی شروع به درخواست از طرفهای مختلف برای ایجاد آتشبس کردهاند تا بتوانند نیروهای پراکنده خود را تخلیه کنند، توضیح داد: «تنگه هرمز به روی دشمنان باز نخواهد شد. به آنها اطلاع دهید که اگر سعی کنند آن را با زور باز کنند، هیچ سکوی نفتی یا گازی نخواهند یافت. آنها باید معادله امروز را درک کنند: یا امنیت برای همه یا هیچ امنیتی برای هیچ کس؛ یا رفاه برای همه یا محرومیت برای همه.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «دشمنان دریافتهاند که ترور امام خامنهای (قدس سره) گناهی کبیره بود، گناهی که رزمندگان مقاومت تا زمانی که چهره غرب آسیا و در واقع موازنه قدرت جهانی تغییر نکند، در برابر آن سکوت نخواهند کرد.
آنها دیگر طعم امنیت از قدرت رزمندگان مقاومت را نخواهند چشید تا زمانی که ما آرزوهای رهبر شهیدمان را برآورده کنیم.»
الحمیداوی با بیان اینکه مردان محور مقاومت در ایران، عراق، لبنان و یمن عملکرد تحسینبرانگیزی داشتهاند، ادامه داد: «[آنها] دلهای مؤمنان را آرام و کافران را خشمگین کردهاند، بهویژه با ورود برادرانمان در سوریه، به جنگ دفاعی ما که پیامدهای وخیمی برای دشمنان خواهد داشت.»
دبیرکل کتائب حزبالله عراق اظهار داشت: «فروپاشی سامانههای موشکی و پایگاههای آمریکایی-صهیونیستی در افق است و آنها با کمبود آشکار مهمات مواجه شدهاند که به خواست خدا تنها رنج آنها را تشدید و شکست آنها را تسریع خواهد کرد.»
در پایان این بیانیه آمده است: «ضمن ابراز قدردانی از ملتهای شریفی که موضعی تاریخی و شرافتمندانه اتخاذ کردند، و در رأس آنها ملت عراق، بر لزوم ادامهی شبزندهداریها و راهپیماییهای همبستگی با مجاهدین و اطمینان از کافی و سودمند بودن کمکهای مالی و محدود بودن آنها به برادرانمان در لبنان تأکید میکنیم.»
