عملیات مشترک جبهه مقاومت علیه اهداف حیاتی و نظامی دشمن صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که در چارچوب حمایت از محور مقاومت، یک عملیات نظامی مشترک با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و مقاومت اسلامی در لبنان انجام داده‌اند.

در این بیانیه آمده است که این عملیات با استفاده از مجموعه‌ای از موشک‌های کروز و پهپادها صورت گرفته و اهداف حیاتی و نظامی متعلق به رژیم صهیونیستی را در منطقه ام‌الرشراش در جنوب فلسطین اشغالی هدف قرار داده است.

یحیی سریع گفت که این عملیات با موفقیت به اهداف تعیین‌شده دست یافته است.

نیروهای مسلح یمن تأکید کردند که این اقدام در راستای مقابله با «طرح صهیونیستی برای تغییر معادلات منطقه و ایجاد اسرائیل بزرگ» و در ادامه حمایت از ایران، لبنان، عراق و فلسطین انجام شده است.

در ادامه این بیانیه، از «ایستادگی و وحدت» ملت ایران در برابر حملات، تمجید شده و نقش آنها در ناکام گذاشتن طرح‌های دشمن مورد تقدیر قرار گرفته است.

در این بیانیه همچنین از نیروهای مسلح ایران، سپاه پاسداران و گروه‌های مقاومت در لبنان و عراق قدردانی شده است.

در پایان، نیروهای مسلح یمن اعلام کردند که عملیات‌های نظامی خود را در چارچوب عملیات «جهاد مقدس»، تا تحقق پیروزی ادامه خواهند داد.