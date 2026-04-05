۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۳:۰۴

شهادت ۵ شهروند قمی در حمله دشمنان متخاصم صهیونی آمریکایی

شهادت ۵ شهروند قمی در حمله دشمنان متخاصم صهیونی آمریکایی

قم- مدیرکل سیاسی امنیتی استاندار قم از شهادت ۵ شهروند قمی در حمله دشمنان متخاصم صهیونی آمریکایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیری گفت: در حمله ساعت حدود یک بامداد دشمنان متخاصم صهیونی آمریکایی به یک منزل مسکونی در شهر قم ۵ نفر از شهروندان به شهادت رسیدند.

وی‌ افزود: با توجه به ادامه عملیات آواربرداری احتمال دارد تعداد شهدا افزایش یابد.

