شهادت ۵ شهروند قمی در حمله دشمنان متخاصم صهیونی آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیری گفت: در حمله ساعت حدود یک بامداد دشمنان متخاصم صهیونی آمریکایی به یک منزل مسکونی در شهر قم ۵ نفر از شهروندان به شهادت رسیدند.



وی‌ افزود: با توجه به ادامه عملیات آواربرداری احتمال دارد تعداد شهدا افزایش یابد.

